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制定老年人医疗服务优享制度，到2022年

北京50%二级以上综合医院要开老年科

2020年06月03日09:40 来源：北京日报

到2022年和2030年，全市二级以上综合医院设老年医学科比例分别达到50%和90%；三级中医医院设置康复科比例分别达到75%和90%。健康北京行动老年健康促进行动显示，到2030年，老年友善医院建设率将达到90%，65岁及以上人群老年期痴呆患病率增速减缓。

应对老龄化是全社会面临的挑战和共同的责任。2018年，本市二级以上综合医院开设老年医学科的比例仅为26.2%。健康北京行动中的老年健康促进行动明确，到2022年，这个比例将达到50%，到2030年将达到90%。目前，本市养老机构以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务比例为95%，两年后将达到100%。三级中医医院设置康复科的比例将从2018年的54.8%上升到2030年的90%。

老年健康促进行动提出要优化老年医疗卫生资源配置，制定老年人医疗服务优享制度。完善居家和社区养老政策，加强老年人长期照护服务，推进医养结合，探索长期护理保险制度，满足老年健康需求。完善老年健康中医药服务，推广老年常见综合征的诊疗规范，防控重大疾病。发展老年医院、康复医院、护理院等医疗机构，推动二级以上综合医院开设老年科，三级中医院设置康复科，提高老年人医疗卫生服务可及性。

本市将对公共设施、社区交通、居住环境进行适老化设施改造，提高老年人自主生活便捷性。推广北京“新二十四孝”，在“敬老月”、重阳节、中秋节期间，加大涉老惠老政策宣传，构建孝老敬老的社会环境。支持社会力量参与开办养老院、护理院和康复医院，给予优惠政策，鼓励社会资本为老年人提供多样化的居家养老服务。构建孝老敬老的社区环境，培训专兼职社会工作者和心理工作者，鼓励和支持老年人积极参与体能锻炼、社区建设、咨询服务等公益活动，提高老年人防骗意识和技能，实现老有所为，增强老年人幸福感。推广适合老年人科学运动方式和防跌倒适宜技术，鼓励老年人适当进行平衡能力锻炼，强健骨骼肌肉系统，增强肌肉力量和柔韧性，预防跌倒。

此外，健康北京行动残疾人健康促进行动明确提出，到2022年，残疾人享有基本康复和辅具服务覆盖率达90%以上；到2030年，康复和辅助器具更高水平地满足残疾人的服务需求。本市还将完善残疾人辅助器具补贴制度，推行“互联网+辅助器具服务”模式，为残疾人提供便捷的基本型辅助器具服务保障。推进残疾人家庭无障碍改造，为残疾人居家生活提供安全便利条件。建立听力、视力残疾人导医服务制度，提供沟通交流、就医引导、用药安全等辅助服务，方便残疾人就医。（记者 贾晓宏）

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本市加强重点慢性病医联体建设

2030年高血压病患者规范管理率达80%

本报讯（记者 贾晓宏）本周，本市启动健康北京周宣传，介绍健康北京行动（2020-2030年）具体内容。健康北京行动目标显示，到2030年，本市高血压、糖尿病患者规范管理率达到80%，总体癌症5年生存率不低于49.5%。此外，本市还将加强重点慢性病医联体建设，实现优质高效的慢性病医疗服务。

心脑血管疾病、肿瘤等慢性病是本市居民主要死亡原因。健康北京行动之慢性病防治行动提出，到2022年和2030年，高血压、糖尿病患者规范管理率分别达到70%和80%，高血压和糖尿病的治疗率、控制率分别持续提高；总体癌症5年生存率分别不低于46.6%和49.5%。到2030年，实现慢阻肺全程健康管理规范化服务。

健康北京行动中提出，本市在未来10年要提高血压、血脂、血糖、癌症和慢阻肺等慢性病机会筛查的可及性，扩大慢性病高危人群发现途径和手段。继续做好宫颈癌和乳腺癌筛查，推广重点癌症筛查与早诊早治指南，做好重点人群流感、肺炎、乙型肝炎、人乳头瘤病毒疫苗接种工作。同时，本市还将强化慢性病救治能力。学校、商场、机场等公共场所应完善和配备急救药品、器材和设施，加强急救知识技能培训。完善脑卒中、胸痛“急救地图”，建设医院急诊脑卒中、胸痛绿色通道，实现院前急救与院内急诊有效衔接。

本市将进行“三高”（高血压、高血糖、高血脂）共管。针对常见的脑心共患疾病，进行体重、血压、血糖、血脂异常等危险因素管理，开展戒烟、限酒、减糖、运动等行为干预，实施降压、降糖、降脂、抗血小板规范化治疗，提升高血压、糖尿病、血脂异常人群的规范管理率。

(责编：李轶群、许晓华)


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