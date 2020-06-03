武汉核酸“普查”结果公布，四个焦点问题有了答案……

武汉市2日公布集中核酸检测排查结果，从5月14日0时至6月1日24时，检测9899828人，没有发现确诊病例，检出无症状感染者300名，目前没有发现无症状感染者传染他人的情况。围绕核酸“普查”结果，“新华视点”记者对四个焦点问题进行追踪。

集中检测实现应检尽检、愿检尽检了吗？

从5月14日起，武汉市部署开展集中核酸检测排查工作，排查无症状感染者。记者2日从湖北省新冠肺炎疫情防控指挥部新闻发布会上获悉，从5月14日0时至6月1日24时，武汉市集中核酸检测9899828人；加上此前已做过检测的人员，武汉累计共有1090.9万人完成核酸检测，基本做到人员全覆盖。

位于武汉市汉阳区龙阳街的芳草社区是一个集还建房、商业楼、商业圈于一体的综合型社区，社区内还有不少在建的工地。据芳草社区党支部书记杜云介绍，除了组织居民检测外，社区还通知商户与工地工人参加检测。“我们社区常住人口加流动人口共有近7000人，其中约5000人参加了集中核酸检测，1000余人已在此前完成了核酸检测。”

杜云说，其所在的辖区用5天时间完成了近90%的居民取样工作，随后近一周都在查缺补漏。“我们联系派出所拿到了流动人口的数据，一个个核对，打电话询问他们在哪里、是否完成了核酸检测，尽可能确保辖区内所有人应检尽检。”

为尽可能让居民都参加集中检测，武汉各区还设置“查缺补漏”采样点，同时，为老年人、残疾人等行动不便群体上门服务进行补采。

“我13日去湖南出差了，直到昨天下午才回武汉。”5月31日上午，23岁的余明在武汉市东西湖区金银湖街社区卫生服务中心等候集中核酸检测，由于仅有十余人排队，他在一刻钟内就完成了检测。“社区为漏检居民延长了检测时间。现在大家都做了检测，我也觉得更安心了。”

针对少数尚未返汉的人员，一些社区书记表示，将在其返回武汉后，劝其去医院完成核酸检测。

十多天检测近990万人，如何提升检测效率、保证准确率？

据了解，在集中检测过程中，武汉日检测能力从30万人份快速突破100万人份。

武汉市卫生健康委员会副主任王卫华透露，为保证集中核酸检测工作顺利开展，卫健部门采取内挖潜力、外调资源等方式，动员医疗机构参与检测工作。武汉市第三方检测机构由23家增加到63家、检测人员由419人增加至1451人、检测设备从215台套增加到701台套，通过人员倒班、设备不停、24小时满负荷运转，实现检测能力在短时间内大幅提升。

“员工24小时3班倒，日检测能力从8000人份提到最高3.7万人份。”6月2日，记者在位于武汉开发区的武汉金域医学检验所看到，单位大楼前临时搭建的几间活动板房仍未拆除。武汉金域医学检验所全员筛查活动项目负责人刘明洋告诉记者，这些活动板房是临时搭建的新冠病毒样本接收处，前些天，有28万份检测样本从武汉开发区、汉阳区、硚口区送来，为应对繁重的检测任务，单位所属集团从其他省份调动近百人、检测设备30余台前来支援。

值得注意的是，除了单管检测，为提高检测效率，武汉还采取了混检法检测，即对多个样本进行混合检测，若发现异常再对单样本进行复查。据一家检测机构的相关负责人介绍，在过去十余天的时间里，共进行35万余人次的核酸样本检测。“结果显示‘五混一’准确率也较高。”

据介绍，基于国内外相关研究和多批次小样本实验，经省、市专家专题论证，一致认为：混样检测适用于武汉市集中核酸检测，混检单次不超过5个样本合并检测。本次集中检测单检占75.3%、混检占24.7%，提升了检测效率。

湖北省卫生健康委员会副主任、武汉市金银潭医院院长张定宇介绍，为核验检测质量，各检测机构对检出的阳性或可疑阳性样本，逐一复核；同时，武汉市临床检验中心对各检测机构进行抽样复核，共抽取样本35961份，未发现前后检测结果不一致的情况。

检出无症状感染者300名，后续如何管理？

据介绍，在集中检测的9899828人中，没有发现确诊病例，检出无症状感染者300名、检出率为0.303 /万，追踪密切接触者1174名，其核酸检测结果均为阴性。

无症状感染者有无传染性一直是公众心中的疑问。此次集中核酸检测结果显示，目前，武汉市无症状感染者在全人群的占比极低，没有发现无症状感染者传染他人的情况。

中华预防医学会社会医学分会主任委员、华中科技大学同济医学院公共卫生学院教授卢祖洵分享了一组数据，4月26日以来，武汉市疾控中心对106例无症状感染者提取痰液和咽拭子样本，经病毒分离培养和测序分析，未培养出“活病毒”；5月14日以来，武汉市疾控中心对300名无症状感染者的家庭及居住环境进行采样，采集了无症状感染者使用的口罩、水杯、牙刷、手机等擦拭样共3343份样品，检测结果均为阴性。

无症状感染者备受关注，检测出的300名无症状感染者后续如何进一步加强管理？在武汉见证了此次集中核酸检测排查全过程的中国疾病预防控制中心副主任、国务院联防联控机制联络组专家冯子健介绍，这次排查未发现无症状感染者传染他人的情况，但武汉市仍采取“严防”策略，对无症状感染者采取发现报告、隔离处置全流程闭环管理。

为此，国务院联防联控机制联络组还指导武汉市组建了临床专家、心理医师专家团队，对无症状感染者诊治做到“一人一方案”。无症状感染者在解除集中医学观察后第2周和第4周，要到定点医院或社区卫生服务中心随访、复诊，做到随访复诊闭环管理。

“普查”结果如何应用到常态化疫情防控中？

前后十多天、总支出9亿元左右，集中核酸检测排查结果对后续常态化疫情防控有什么作用？

卢祖洵表示，通过集中排查和大数据分析，能让社区防控更加精准，便于更有针对性地完善防控策略，比如及时调整公共卫生应急响应级别，有序开放室内公共场所等。

“本次核酸检测结果对武汉调整下一步的防控措施具有重要参考价值。”张定宇认为，从流行病学角度来说，虽然还不能排除零星散发病例出现的可能，但在做好防范的同时，可以结合实际，优化调整小区管理措施，更好地方便居民生活。

发布会现场接受视频连线的国家卫健委高级别专家组成员、中国工程院院士李兰娟表示，武汉市未筛查出无症状感染者的小区占比近97%，这个比例已经相当高。6月1日武汉市疾控中心还对武汉市自来水、生活污水、出租车、公交车、地铁车厢及车站、商场、餐厅、公园等采集擦拭样，并采集了部分宠物的样本，2314份样品检测结果也均为阴性。

“看到邻居们也纷纷在群里晒自己的检测结果，这下出门就更放心了。”武汉市民祝科说。

“有这个核酸检测结果，市民在空旷的户外、非密闭的场所，保持足够间距就可以开展户外活动。”不过，张定宇也提醒，使用公筷公勺、分餐制、勤洗手的习惯依然要保持，避免交叉感染。（记者廖君、王自宸、侯文坤、乐文婉）