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“假期胖三斤”不该成常态

2020年06月03日08:51 来源：中国妇女报

随着多地大中小学相继复课，老师们惊奇地发现，这个“超长假期”过后，“小胖子”变多了。

学生居家学习期间体重飙升，身体素质和运动技能双降，归根结底，还是吃得多动得少，体能训练不够惹的“祸”。要终结“每逢假期胖三斤”，除了学校的体育课要开足开好开得科学，监督指导孩子加强体育锻炼，家长也要切实负起责任。教育部近日出台的《关于在常态化疫情防控下做好学校体育工作的指导意见》也明确提出，要为学生积极营造家校协同共进的良好体育学习环境。

运动不足的短板要补齐，居家锻炼就不能“打折扣”，其背后更深远的意义在于，体育锻炼关乎孩子身心发展，体育育人的功能日益受到重视。而此前也有专家预测，疫情过后，居家锻炼将成为大众常态，家庭体育时代即将到来。因此，监督引导孩子加强体育锻炼不能是“一阵风”“一股劲儿”，应当将其纳入家庭教育，融入日常生活。在掌握孩子体质健康状况的前提下，父母平时要多创造条件，引导带动孩子勤加锻炼、规律锻炼，组织一次郊游、开展一场家庭体育比赛、设计几个亲子游戏、讲解一些运动技能和常识、送上运动器材装备作为孩子的礼物……潜移默化之中，让孩子在享受运动乐趣的同时爱上运动，进而实现居家锻炼常态化，养成健康的生活习惯，达到增强体质、健全人格、锤炼意志的目的。（评论员 张园园）

(责编：许心怡、许晓华)


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