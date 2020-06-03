人民论坛：控制住疫情才是“硬道理”

中国有句老话，叫作“人命关天”。只有切实控制住新冠肺炎疫情，守护好人民群众生命安全和身体健康，才能为实现经济社会持续发展奠定坚实基础。这是我国各界的普遍共识，也应是世界各国的理性选择。

中国的两会胜利召开圆满闭幕、复工复产扎实推进、复商复市有序进行……最近一段时间，各行各业呈现出新的发展生机。这一切，既来之不易，也充满启示。从一开始，中国就将疫情防控作为头等大事来抓，让一座千万人口级别的城市按下“暂停键”，让一个百万亿级别的世界第二经济体暂时“放慢脚步”，我们何尝不明白要付出巨大代价，但为了保护人民群众生命安全和身体健康，为了给经济社会发展创造前提条件，中国义无反顾这样做了，并经过艰苦卓绝努力，付出巨大代价，有力扭转了疫情局势，全面开启了生产生活。

如今，疫情还在全球持续扩散蔓延，这本是一个全球守望相助、通力合作的关键时刻。然而，就在中国无私分享经验提供物资之际，就在许多国家和国际组织合力抗疫之时，美国一些政客非但不集中精力做好疫情防控工作，反而刻意将疫情政治化、污名化，编造各种违背科学常识的谎言“甩锅”中国，无端指责世卫组织并宣布“终止与世卫组织的关系”，对此有评论称，美国疫情尚未达到拐点，但美国政府“甩锅”的水平却不断创造新“高度”。就连一向反华的美国众议院议长佩洛西都说，如此关注中国都是为了转移美国内的注意力，不希望让民众将注意力聚焦在政府对于疫情应做的必要措施上。

令人扼腕的是，从2月29日公开第一例死亡病例到死亡人数突破10万，美国只用了短短80多天，成为全球疫情最严重的国家，病毒感染人数和死亡人数均高居世界首位。这也充分说明，造谣、栽赃、“甩锅”，丝毫无助于疫情防控，只会浪费更多宝贵时间，威胁更多无辜生命。对美国在疫情防控中表现出的混乱无序，盖茨基金会联席主席比尔·盖茨表示，“令人难过的是美国本可以做得很好，但恰恰是它应对得最为糟糕”；《纽约时报》发表长篇调查报道指出，白宫防控疫情行动迟缓，一再错过“可能的关键转折点”，“持续的延误让官员们无法了解疫情规模的真实情况，美国各地方政府只能摸黑工作，眼睁睁地看着疫情肆虐”。

新冠病毒是人类“头号公敌”。正如有人指出的，“今天我们都生活在同一片着了火的森林里，观望、恐慌、无知、不作为和乱作为都是不负责任的，我们必须有所行动！”正视问题，是解决问题的前提；尊重科学，是战胜病毒的关键。越是在这个时候，我们越需要认识到，当前人类面临的比病毒更大的危险，就是将疫情政治化、污名化。美国乔治敦大学全球卫生法教授劳伦斯·戈斯廷说，“历史性流行病正在蔓延，要坚持以科学作引导，因为忽视科学会使人丧命。可遗憾的是，美国公共卫生专家却愈发被晾在一边”。中国科学家钟南山在接受采访时透露，美国哥伦比亚大学公共卫生学院感染与免疫中心主任、传染病学专家伊恩·利普金曾与他接触，以期共同求证病毒是如何传染给人类的。然而因为担心被贴上政治标签，这项合作或陷停摆。

说一千道一万，控制住疫情才是“硬道理”。在全球抗疫的关键时刻，秉持正视的态度，采取正确的方法，做出正义的举动，集中精力、积聚力量控制住疫情，才是真正对本国人民生命安全和身体健康负责，对全球公共卫生事业尽责。我们也真诚呼吁，别再让政治操弄给病毒以可乘之机，别再无视科学使病毒乘虚而入，这不仅关乎共同责任，更体现人性良知！

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 04 版）