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“感谢中国医生的帮助”

本报驻巴西记者  吴  杰

2020年06月03日08:26 来源：人民网－人民日报

“我们需要了解中国抗击疫情的经验”“团结起来，一起打败新冠病毒”“感谢中国医生的帮助”……连日来，秘鲁民众纷纷在社交媒体上点赞中国抗疫医疗专家组的万里驰援。

当前，秘鲁新冠肺炎疫情形势严峻。应秘鲁政府邀请，中国派遣的抗疫医疗专家组于5月23日抵达秘鲁首都利马。专家组4名成员均来自南方医科大学南方医院，专业覆盖呼吸与危重症医学、感染管理和神经内科等领域。秘鲁卫生部长萨莫拉表示：“专家组的到来有助于秘鲁进一步学习中方宝贵抗疫经验、提高应对能力，帮助秘鲁早日战胜疫情。”

10天来，专家组的行程满满当当：走访秘鲁国家抗疫领导机构、卫生主管部门、国家实验室和多家医疗机构，同秘方就疫情防控、诊疗、临床护理、检测分析等开展经验交流，举行疫情防控培训活动，向多家医院分享诊疗和防控方法。

“如何快速排查密切接触者？”“怎样减少医护人员感染？”“哪些治疗手段对重症患者更有效？”“达到什么标准可以出院？”……专家组组长郭怡告诉本报记者，秘鲁同行提出了诸多具体问题，对专家组介绍的防控和治疗经验很感兴趣。

专家组第一次到利马比利亚·埃尔萨尔瓦多医院考察时，双方就进行了热烈讨论，交流时间比原定计划超出两个小时。在院方热切邀请下，专家组再次走访该院，梳理了该院新冠肺炎阳性重症及阳性手术区、妇产区、新生儿区等相关流程方案，协助制定了场地及流程改造方案，并针对重症患者的诊疗详细解答了该院ICU医生提出的问题。该院院长卡洛斯·戈麦斯曾在南方医科大学参加拉美多国医院管理培训班。他表示，非常高兴看到中国抗疫医疗专家组前来支持抗击疫情，院方将积极参照专家组建议进行调整。

专家组的活动受到秘方高度重视。秘鲁外交部发表新闻公报，代表秘政府感谢中国政府派遣抗疫医疗专家组。秘鲁卫生部、国家卫生研究院、社会医疗保障局等部门多次发布消息，详细介绍中国专家组的交流进程，当地多家主流媒体给予积极报道。秘鲁国家电视台评论称：“中国专家带来了丰富的经验和知识，与秘方专业人员并肩战斗，这是全球共同抗疫的努力。”

秘鲁国家社会保障机构发言人佩德罗·里帕尔达表示，秘鲁将借鉴中国抗疫经验，努力完善防控、检测、治疗、护理流程和措施，力争取得良好抗疫成果。

（本报里约热内卢6月2日电）

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 03 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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