“全面小康路上一个也不能少。”这是我们党向全国人民作出的郑重承诺。突如其来的新冠肺炎疫情，对今年如期兑现这一承诺带来冲击。但只要坚定信心，以更大决心、更强力度推进脱贫攻坚，我们完全有能力在打赢疫情防控阻击战的同时确保如期完成脱贫攻坚目标任务，全面建成小康社会。

“全面小康路上一个也不能少”，是对全面建成小康社会的形象表达。其中一个重要指标，就是到2020年我国现行标准下农村贫困人口全部实现脱贫。习近平总书记指出：“我们不能一边宣布全面建成了小康社会，另一边还有几千万人口的生活水平处在扶贫标准线以下，这既影响人民群众对全面建成小康社会的满意度，也影响国际社会对我国全面建成小康社会的认可度。”困难群众始终是习近平总书记心中的牵挂。党的十八大以来，习近平总书记每年都到贫困地区考察调研，几乎走遍了全国最贫困的地区。习近平总书记强调：“我们党员干部都要有这样一个意识：只要还有一家一户乃至一个人没有解决基本生活问题，我们就不能安之若素；只要群众对幸福生活的憧憬还没有变成现实，我们就要毫不懈怠团结带领群众一起奋斗。”

“全面小康路上一个也不能少”，是对中国特色社会主义制度优越性的生动诠释。习近平总书记指出：“贫穷不是社会主义。如果贫困地区长期贫困，面貌长期得不到改变，群众生活长期得不到明显提高，那就没有体现我国社会主义制度的优越性，那也不是社会主义。”党的十八大以来，我们党坚持以人民为中心的发展思想，把让老百姓过上好日子作为一切工作的出发点和落脚点，贫困群众收入水平大幅度提高，贫困地区基本生产生活条件明显改善，贫困地区经济社会发展明显加快、人民的生活越过越好，中国特色社会主义制度优越性不断彰显。“全面小康路上一个也不能少”表明，中国特色社会主义制度能够保障全体人民朝着共同富裕的方向稳步前进。党的十八大以来，党中央统一领导、统一部署，充分调动各种资源，动员全社会力量，加强东西部扶贫协作，深化结对帮扶，中国特色社会主义制度优势得到充分彰显。当然，实现共同富裕是一个接续奋斗的过程。消除绝对贫困，并不意味着已经实现了共同富裕，但无疑是朝着共同富裕迈出了重要一步，具有里程碑意义。

当前，兑现“全面小康路上一个也不能少”的郑重承诺，关键是打赢疫情防控常态化下的脱贫攻坚战。行百里者半九十。新冠肺炎疫情对我国经济社会发展带来冲击，也给打赢脱贫攻坚战增加了难度。目前，全国还有一些贫困县未摘帽，不少贫困村未出列，建档立卡贫困人口尚未全部脱贫。我们要切实增强紧迫感，科学应对，采取灵活多样的有力举措打赢脱贫攻坚战。向深度贫困地区、老弱病残贫困人口聚焦，对未摘帽贫困县和贫困村实施挂牌督战，对没有劳动能力的特殊贫困人口强化社会保障兜底，实现应保尽保。加大对疫情影响较重地区资金支持力度，优先安排对受疫情影响的扶贫项目的资金支持，加大脱贫攻坚项目开工复工进度，及时落实对建档立卡贫困户新冠肺炎患者、因疫情返贫致贫人员的帮扶和救助措施。通过这些针对性的举措，努力把疫情造成的影响降到最低，确保如期兑现“全面小康路上一个也不能少”的承诺。

（作者为清华大学习近平新时代中国特色社会主义思想研究院院长、教育部长江学者特聘教授）

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 09 版）