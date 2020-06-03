各地区各部门强化责任担当，推动党中央决策部署和全国两会确定的目标任务落地落实，才能克服疫情带来的不利影响，确保如期全面建成小康社会

提高化危为机、危中寻机的能力，一步一个脚印坚定前行，我们定能克服重重困难，统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作

“这是一次风清气正、务实高效、催人奋进的大会”“我们要认真贯彻落实好两会精神，把营商环境建设得更好”“特别时期的两会，为我们提振了信心”……把精神传达下去，把部署落实下去，全国两会胜利闭幕，广大代表委员返回各自岗位，继续砥砺前行。如今，全国各族人民信心更强、底气更足、干劲更大，吹响了决胜全面建成小康社会的冲锋号，向着第一个百年奋斗目标发起冲刺。

受新冠肺炎疫情影响，今年两会会期缩短，活动和场次适当精简，然而会议议程满满、任务不减，代表委员履职尽责的使命担当一以贯之。从审议通过政府工作报告，到表决通过民法典，再到高票通过关于建立健全香港特别行政区维护国家安全的法律制度和执行机制的决定；从提出一系列凝聚智慧的提案议案，到站上“代表委员通道”回应热点问题，广大代表委员认真履行职责，夜以继日完成工作，大会取得圆满成功。蓝图已经绘就，目标振奋人心，奋斗正当其时。接下来，就要按照两会制定的方案、提出的举措，扎扎实实抓落实、兢兢业业谋发展。

决胜全面小康时不我待，决战脱贫攻坚只争朝夕。从现在起到今年底，满打满算也只剩7个月时间，我们不仅面临艰巨繁重的发展任务，同时还面临外防输入压力持续加大、国内疫情反弹风险始终存在、全球疫情和经贸形势不确定性显著增加等风险挑战。越是面对困难，越要崇尚实干；越是紧要关头，越要狠抓落实。如何在常态化防控背景下助力企业复工达产？如何帮助中小微企业渡过难关、走出困境？如何啃下贫中之贫、困中之困的硬骨头？解决一系列现实问题，关键在行动。各地区各部门强化责任担当，推动党中央决策部署和全国两会确定的目标任务落地落实，才能克服疫情带来的不利影响，确保如期全面建成小康社会。

抓工作落实，既要有真抓的实劲、敢抓的狠劲，也要有善抓的巧劲。习近平总书记在看望参加政协会议的经济界委员时强调，努力在危机中育新机、于变局中开新局。这既是看待问题的认识论，也是做好工作的方法论。面对国际市场需求下降，能否助推外贸企业实现转型升级、拓展新的市场和渠道？面对线下业务受阻，可否助力服务业企业在线上打开新的发展空间？面对疫情考验，是否能以此为契机补上各级公共卫生和医疗服务体系的漏洞、短板，推动形成健康文明的生活风尚？提高化危为机、危中寻机的能力，一步一个脚印坚定前行，我们定能克服重重困难，统筹做好疫情防控和经济社会发展各项工作。

形式主义、官僚主义是党和人民的大敌，也是抓落实的梗阻。习近平总书记强调，在务实功、求实效上下功夫，力戒形式主义、官僚主义。全面建成小康社会时间紧、任务重，叠加疫情因素，做好经济社会发展工作难度更大。我们要把时间抢回来，把损失补回来，必须实干苦干，决不能让文山会海拖了后腿，被形式主义误了时机。全国两会前，中办印发《关于持续解决困扰基层的形式主义问题为决胜全面建成小康社会提供坚强作风保证的通知》，聚焦的也是这个问题。落实好《通知》要求，我们就能切实为基层减负，让广大基层干部把更多精力投入到实际工作中去，确保两会明确的各项政策措施落到实处。

既然选择了远方，便要风雨兼程。全国两会标定新的刻度，让我们重整行装、再度出发，沿着继往开来的道路，凭实干成就梦想，用奋斗赢得未来。

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 05 版）