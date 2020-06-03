饱满的麦穗 诱人的香味

夏日长，麦收忙。金色的麦田里，联合收割机“下镰”、秸秆打捆机“善后”、拖拉机牵引整地……农民“足蒸暑土气，背灼炎天光”的辛劳，正逐渐为机械化作业的便捷所替代。确保农机有序流动、高效运转，是实现小麦从“丰收在望”到“丰收到手”的关键。

各地出台服务指导方案、落实应急保障举措，推动小麦机收率持续提高。精细化管理，紧跟麦收进度——发放农机跨区作业证、设立机收接待服务站、加大农业用油优惠供应，农机跑得快、抢收不误时。信息化服务，对接作业供需——“农机直通车”等信息服务平台成为连接农户与“新麦客”的纽带，农机精准“南征北战”，做到麦田熟一块、收一块。专业化指导，维护机具运转——农业专家、技术人员进村下田，检修农机、推广机械化新技术，帮助农户又好又快完成麦收。

手中有粮，心中不慌。细嗅餐桌上的新麦香气，是收获的味道，更是希望的味道。

《 人民日报 》（ 2020年06月03日 10 版）