让青春的天空“烟消云散”

今年 5 月 31 日是第 33 个世界无烟日，主题为“保护青少年远离传统烟草产品和电子烟”。当天，“青春正好，烟草勿扰”2020 年世界无烟日线上主题直播节目上线人民日报新媒体、芒果TV、快手、百度健康、微博、支付宝、抖音等平台。

直播节目由健康中国行动控烟行动工作组指导，国家卫生健康委人口文化发展中心、中国家庭报社主办，世界卫生组织驻华代表处、中国疾病预防控制中心、中国健康教育中心、中日友好医院、中国人口出版社协办，旨在贯彻落实《“健康中国2030”规划纲要》《健康中国行动（2019-2030年）》有关控烟行动的指示，进一步提升广大人民群众特别是青少年人群对烟草危害的认识，共建共享健康文明的无烟环境。

节目由北京市控烟大使、北京电视台主持人刘婧主持，从烟草对人体的危害、国内控烟工作总结及展望、保护青少年远离烟草及电子烟三方面展开讨论。相关部门领导，相关领域专家、知名公众人物齐聚一堂，共话无烟中国，受到网友的热烈好评。

无烟中国，共建共享

国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安指出，党和国家一贯高度重视青少年的健康。去年，国家卫生健康委会同中宣部、教育部等 8 个部门联合发布了《关于青少年控烟工作的通知》，要求各个部门共同关注、参与青年控烟工作。近年来，我国青少年对烟草危害的认知越来越深，但保护青少年远离烟草和电子烟危害仍然任重道远。他表示：“下一步，国家卫生健康委将会同有关部门采取多方面的工作，首先在政策方面进一步强调烟草危害，同时营造无烟环境，特别是创建无烟学校。我们呼吁领导干部、教师、医务人员做好表率，在工作场所拒绝烟草；呼吁家长以作则，对孩子进行无烟教育；希望全社会共同关注青少年控烟，守护他们健康成长。”

世界卫生组织驻华代表高力肯定了中国在控烟工作中取得的进展，并授予北京市控烟协会“2020世界无烟日奖”。

北京市控烟协会会长张建枢透露，北京市控烟协会已成立33年，做了大量工作，包括在“无烟北京”公众号开辟曝光台，公开抗议影视作品中滥用吸烟镜头等。“控烟如逆水行舟，不进则退，久久为功。疫情以后，大家对自己的健康更加关注，尽管生活中的吸烟现象不会完全消弭，但我相信，只要有人站出来勇敢说‘不’，大部分烟民都会自觉地停止吸烟，相信在社会各界的共同努力下，移风易俗不是梦想。”张建枢对控烟工作的未来充满希望。

北京市人民政府副秘书长陈蓓表示，5年来，北京市以首善标准落实控烟法规的各项条例，建立了政府管理、单位负责、个人守法、社会监督、多元参与的社会共治模式，两次被世界卫生组织授予“世界无烟日奖”。现在北京市吸烟人群比例降低到 20.3%，吸烟人群总量减少了56万人，志愿者参与人数达1.4万，总参与时间122万小时以上。

西安市获 2019 年“世界无烟日奖”荣誉，西安市副市长徐明非分享了西安市的控烟经验：一是持续加强控烟宣传在地标建筑及公共场所持续播报控烟宣传内容，印发倡议书，开展系列活动；二是协同开展控烟执法，多部门协同作战，提高公信力和约束力；三是强化无烟校园建设；四是创建无烟场所的创建，打造无烟党政机关、企业等，强化典型引领工作；五是全民参与、社会共治，通过知识竞猜、两微互动等形式，引导全社会参与、推进控烟工作。

国家卫生健康委、中央文明办、广电总局、共青团中央、全国妇联，联合青年演员关晓彤、王嘉，国际钢琴艺术家吴牧野，篮球运动员易建联、国际超模刘雯，向所有成年人发布了《“共创无烟环境，共享健康生活”倡议书》。

爱惜生命，远离烟草

中国疾病预防控制中心党委书记、副主任李新华表示，2019年全国中学生的烟草调查覆盖了31个省区市近29万初高中生，发现初中学生尝试吸卷烟和现在吸卷烟的比例显著下降，听说过电子烟和现在使用电子烟的情况大幅上升，二手烟暴露改善，但形势仍然严峻。

呼吸病学专家，中国工程院院士钟南山指出，吸烟是呼吸系统疾病的主要危险因素，香烟里含有的尼古丁是高度成瘾物质，很容易导致人们特别是青少年形成依赖。“控烟需要政府社会和个人的共同努力，特别是青少年，更需要保护自己远离烟草——拒绝吸烟，远离二手烟。”钟南山说。

北京儿童医院过敏反应科主任向莉指出，哮喘发病受遗传与环境因素影响，吸烟或被动吸烟以后，尼古丁附着在支气管粘膜上，可能刺激哮喘持续发作。

北京宣武医院心内科副主任李静提到，一支烟对心血管的刺激可能持续全天，长期吸烟会导致血压升高、血栓形成，引起心血管疾病甚至诱发猝死。

华北理工大学附属医院呼吸科主任喻昌利进行了“在线辟谣”，他表示，“吸烟可以抑制新冠病毒”的想法是错误的。“烟草中的有害物质损伤人体器官，吸烟者的感染风险和治愈难度反而更大。”微博医学科普达人贾大成在线表演“吸烟危害实验”，著名脱口秀演员张宇识创作控烟脱口秀，共同宣传控烟理念。

青春正好，烟草勿扰

为推广控烟理念，蔡国庆父子分享了“控烟三手势”。上海市卫生健康委健康促进处处长王彤表示，家庭是年轻人生活和成长最重要的场所，“无烟家庭”能为年轻人提供健康的成长环境，还能降低其成年后吸烟的风险。

无烟家庭代表田亮、叶一茜参与连线，并透露：“我们非常重视家中的空气质量，不仅没有吸烟的习惯，平时也特别注意开窗通风。作为家长，不仅要承担家庭的经济责任，还要担负起家人特别是孩子们的健康责任，及时戒烟控烟，以身作则，树立榜样，让下一代免受烟草危害。当家中访客想要吸烟时，我们一般会请其到厨房或室外吸烟，并劝告他们尝试戒烟。”

“我曾因患支气管扩张做过肺部手术，我觉得吸二手烟是一个加重因素。从那以后，我开始抵制二手烟，并积极劝导家人和朋友戒烟。”无烟家庭代表、北京电视台主持人王芳表示，“衷心希望年轻人成为社会的中坚力量，不仅要努力工作、努力学习，还应该在戒烟、禁烟方面，为其他年龄段的人做出榜样。”

“青少年吸烟的危害往往要几十年后才能显现出来，”年近百岁的中国高血压联盟首任主席刘力生说，“希望烟消云散，还孩子们一片无烟天空。”

（稿件来源：中国家庭报）