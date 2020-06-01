陈宽：把握发展机遇 推动医疗人工智能良性发展

近日，推想科技CEO陈宽做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在论坛的专访中，陈宽表示，医疗人工智能正朝着良性方向发展，未来对医疗体系建设有着重要的推动作用。

当前，我国新冠肺炎疫情防控进入常态化。陈宽认为，后疫情时代的防控是接下的工作重点。要对如此庞大的人口进行细致的风险排查、风险预警、信息分析，对防疫要求必然更加严格。而人工智能可以凭借其优势，对病例进行分析，提出相应的预警，帮助医生更好地进行决策，高效率地提高防疫的精准度。

新冠疫情的突发，让医疗体系建设中的很多设想，得到了良好的应用和改善。互联网医疗解决的疫情下就诊的难题，而人工智能在这个过程中，进一步放大了医生的产能，帮助医生在重压之下，更好地为患者提供诊断和治疗的服务。所以在这次疫情期间，医疗人工智能得到了广泛的认知和应用。

从行业趋势来看，医疗人工智能目前仍然处在发展初期，各国的技术和经验交流要大于互相竞争，尤其在新冠疫情期间，全世界的医护人员及相关技术人员都处在同一战线，共同对抗疾病。陈宽认为，未来这种互助交流的发展趋势仍会存在，会有更多的技术被开发，良性竞争和交流学习将推动整个行业不断发展，这值得所有人期待和参与，并且奋斗其中。

“人工智能可以将‘顶级医生’分享给全世界。”陈宽认为，医疗资源的不均匀，最突出的问题是医生能力和产能的不均匀。而人工智能在一定程度上，可以将顶级医院的医生能力进行沉淀和学习，再提供给全世界的老百姓。比如，很多早期的疾病，治疗成本低，治疗效果好。但恰恰疾病的早期诊断是更不容易的。这时候，医疗资源稀缺的地区可以通过人工智能进行资源和经验补充，将产能释放，使医疗诊断能力和治疗能力实现同质化和均等化。以此来缓解基层的疾病负担，有效地防止因病返贫现象的大面积发生。

陈宽进一步阐述了人工智能在医疗领域的种种可能。他说，未来人工智能可以和互联网医疗相结合，当人工智能完成了初级的诊断和筛查，患者可以通过互联网医疗的方式跟更上级医生进行交流。缓解初级诊疗压力，提升上级诊疗精准度，帮助医疗资源得到充分的使用和释放。

在今年的政府工作报告当中提到了“新基建”的概念。陈宽认为，基建最核心的作用，是发挥杠杆效率，带动生产力的进一步提升。医疗人工智能本身就是一项基础设施，一旦技术本身能够得到完整的普及，大众健康就会得到不断提升，可以进一步带动经济发展。所以，在新基建当中，医疗人工智能也可以发挥巨大的价值和作用。

想要抓住这个机遇，各企业就必须专注于技术，更好地解决医生和患者的痛点、难点，在这个过程中不断积累自己的能力。当人工智能不断地深入到医疗行业之后，很多重大疾病的早期的防控就可以得到很好的提升。发展从技术、应用到价值的闭环，这也是医疗人工智能在新基建当中最大发展的方向。