中国贸促会研究院发布报告：餐饮业总营收增量七成由外卖拉动

中国贸促会研究院于近日在京召开“外卖业务促进餐饮业高质量发展”报告发布会暨专家座谈会。记者在会上获悉，外卖对餐饮业的收入贡献率显著上升。在餐饮业总营收与总利润的增量中，分别有75%和65%是由外卖拉动的。

会上发布的报告《外卖业务对餐饮业高质量发展的作用研究》（以下简称《报告》）显示，外卖业务对餐饮行业高质量发展的首要作用是培养了消费者，从需求端为餐饮行业创造更多的市场机会。餐饮外卖提供了新型餐饮消费形式，扩大了商圈半径，创造了新的餐饮消费需求。调查显示，54.95%的受访消费者表示因为餐饮外卖服务而增加了每周的餐饮支出。餐饮外卖创造了更加多样化的消费需求。五分之一的消费者会使用餐饮外卖服务享受下午茶与夜宵。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍指出，外卖业务对餐饮行业高质量发展最直接的作用是促进餐饮业营收和利润增长。研究结果表明，最近三年，所有样本城市外卖对收入总额的贡献率逐年增长，至2019年已经达到17.44%。外卖业务正在改变着餐饮企业利润格局，使餐饮企业在堂食以外，又打造了一个新的利润增长引擎。

赵萍介绍，在餐饮企业的利润构成中，外卖利润在餐饮企业利润总额中占比持续上升。2019年，外卖对餐饮企业利润增量的贡献同比增长56%。（记者 王文博）