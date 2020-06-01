被出轨 不离婚 与骨气无关

Q: 我跟老公2011年结婚，次年生下女儿。由于生意上的需要，他经常在外，我们聚少离多。2015年，他说要到外地闯荡，我同意了。就是这一年，他出轨了。直到2017年，我接到一个女人的电话，才知道他跟那个女人同居了两年。当我质问他时，他只说是合作关系。

当时，我怀二胎八个月，他说要接我回家待产。可是一周过去也没来接我，我打电话他也不接。后来那个女人微信告诉我，那天他们在一起……

因为即将临盆，我选择了妥协。2017年，儿子出生，我还在月子里时，他说他表哥过来，要去接待。但凌晨一点多，那个女人发给我一段他俩在一起的视频……我每天都会想起他们在一起的画面，天天睡不好，即便如此，一想到要离开这个渣男和两个孩子就会忍不住泪流满面。维持这样的婚姻，是不是很傻？虽然答案我心里清楚，却放不下，走不开。

覃华

A:覃华，您好！

看完你的故事，估计很多读者会回答：“你太傻了，还留恋这个渣男……”可世界上哪有那么多傻子，每个人所做出的选择，都会在潜意识中趋利避害。

所以，从今天开始，请直面一个事实，你不傻，别人能看到的，你也能看到，但没有人比你更明白你内心的想法，你之所以维持现在的婚姻，忍受男人的不重视，承受他出轨的羞辱，当然有你的好处在。这好处就是你还有一个家的名分，你还能名正言顺地要求他做一些事，你不必面对母子分离的痛苦，以及不需要承担独立的压力。

你不是傻，只是还不具备处理复杂问题的能力，所以你选的，就是别人看起来有点傻的那条路。并且，你假装这条路不是你自己选择的，而是被动承受的，完全是男人坏。正是这种思维，对你做了自我误导。

男人出轨，不立刻离婚就是没骨气吗？这是很多遭遇出轨的女人的通病。很多女人在男人出轨后不选择离婚，这其实没什么，个人有选择个人生活的权利，但自己又觉得自己跌份，所以非要找补一下，“我太傻了，我上当受骗了。”但他出轨你都知道，他渣也没瞒着你，一切都是你自己愿意的。

从心理学上来说，很多人喜欢假装自己没选择，因为选择是一件需要力量的事情。同样的处境下，承认事实，“这是我选的”，和逃避事实，“我是被迫的”，产生的是不同的心理效应。前者意味着一种主动的姿态，后者意味着可以理所当然地不作为。不同的心理效应造成了不同的应对机制。

男人出轨了，那些在思想意识中主动选择不离婚的人，内心是强大的。她们不是为了男人，而是为了选择背后的好处，为了积攒自己的实力，“现在不离开，当然是因为你还有价值，我可以住你的房子花你的工资”，心态一转，心念一动，好多事就没这么难过了。而那些认为自己被迫的，因为没有选择而选择了不离婚的人，内心始终都有一种弱小感，不平衡，抓不到关键，又想当名存实亡的原配，又觉得男人不爱有损尊严，这种十分矛盾的心态会令人十分痛苦。

世界上没有两全事，你只能取你最想要的，意识到自己能够用所得来弥补所失，才能在自己的选择中感受到应有的安定。

暂时的妥协不代表永久的妥协，暂时不离开不代表永远都要屈就，而是当你信念坚定地做出一种对自己有利的选择，你会把更多对情感的关注力，转移到自我成长上，你会致力于思考如何扭转局面，而不是做一个哀怨的妇人，等待着男人回心转意。

始终将生活的主动权掌握在自己手里的人，从来不会甘于被掌控，当她们拥有了新的资本和能力，一定会马上调整自己的选择。

男人出轨，不是立刻离婚才算是有骨气。稳妥地安排好自己的生活，努力自我成长，当你没有那么依赖他，当你可以足够独立，当他已经失掉了所有能够利用的价值，你当然不会继续傻下去。到时候，你自然可以对他施展最大的报复——离开他，活得更好。（晚睡，作家、情感咨询师）