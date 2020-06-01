2019中国中学生烟草调查：初中生电子烟使用率显著上升

中国疾病预防控制中心31日发布的2019年中国中学生烟草调查结果显示，初中学生卷烟使用率明显下降，电子烟使用率显著上升，职业学校控烟情况不容乐观。

2020年5月31日是第33个世界无烟日。当日发布的2019年中国中学生烟草调查覆盖全国31个省(自治区、直辖市)的347个县(市、区)，共288192名学生参与调查。

调查结果显示，过去5年中国初中学生尝试吸卷烟和现在吸卷烟的比例明显下降。2019年初中学生尝试吸卷烟的比例为12.9%，现在吸卷烟的比例为3.9%，与2014年相比，分别下降了5个百分点和2个百分点。

值得注意的是，过去5年中国初中学生听说过电子烟和现在使用电子烟的比例显著上升。2019年初中学生听说过电子烟的比例为69.9%，现在电子烟使用率为2.7%，与2014年相比，分别上升了24.9个百分点和1.5个百分点。

此次调查首次将全国高中学生吸烟情况纳入中学生烟草调查，结果发现，高中学生吸烟率远高于初中学生，职业学校控烟情况更是不容乐观。2019年高中学生尝试吸卷烟、现在吸卷烟以及现在使用电子烟的比例分别为24.5%、8.6%和3.0%，均高于初中学生。其中，职业学校学生高于普通高中学生，分别为30.3%、14.7%和4.5%。

调查结果还显示，中国中学生二手烟暴露情况有所改善，但仍较为严重，还存在教师在校园内吸烟的现象。与2014年相比，2019年初中学生过去7天内，在家、室内公共场所、室外公共场所或公共交通工具看到有人吸烟的比例均有明显下降，但仍高达63.2%；在过去30天看到有人在校园内吸烟的比例和在学校内几乎每天看到教师吸烟的比例分别为45.2%和8.5%，与2014年比均有所下降。

学校控烟健康教育工作取得了一定进展，但中学生对吸烟成瘾的认知水平亟待进一步提升。初中学生过去12个月内在课堂上学习过烟草使用导致的具体健康危害后果的比例为58.6%，与2014年比有所上升。普通高中和职业学校学生过去12个月内在课堂上学习过烟草使用导致的具体健康危害后果的比例分别为51.3%和60.0%。

本次调查还发现，影响中学生吸烟的因素仍广泛存在：一是不向未成年人售烟的法律仍未得到有效落实；二是卷烟变得越来越“便宜”；三是烟草广告、促销和赞助活动仍然广泛存在；四是影视剧中的吸烟镜头尚未得到有效控制。(记者 李亚南)