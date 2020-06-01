推广垃圾分类  培育文明习惯

近年来，从《上海市生活垃圾管理条例》正式出台，垃圾分类进入“硬约束时代”；到新版《北京市生活垃圾管理条例》近日实施，垃圾分类由“倡导”变为“要求”；再到垃圾分类工作在全国各地“多点开花”、循序推进，“给垃圾分分类”正在成为人们日常生活的“新时尚”。

一件必须为之的“关键小事”。实行垃圾分类，不仅事关广大人民群众的生活环境，而且也是资源节约利用的应有之义，更是我们文明生活水平的直接体现。对此，社会已有普遍共识。但在此前很长一段时间里，垃圾分类落地效果始终不彰。尽管人们都知道其中道理，可许多居民还是“说归说，做归做”，有的责任主体也“睁一只眼、闭一只眼”，垃圾分类“口号喊得震天响，行动却是轻飘飘”。凡此种种，都要求我们切实做好垃圾分类工作，让垃圾分类工作真正落地生根。

重在调动各方参与。垃圾分类是一项长期、艰巨的社会系统工程，既需要政府、单位、企业等发挥统筹引领作用，也需要居委会、志愿者、行业机构等密切配合和主动参与。揆诸现实，不少地方在推进垃圾分类工作时采取多方协作机制，取得良好效果。在北京兴寿镇，民间志愿者与镇政府通力合作，共同创制并实施垃圾分类工作方案，探索出多元主体共治共享的“兴寿模式”；在厦门前埔南社区，督导员、志愿者等在第三方公司协助下，多方宣传联动、入户动员，完成垃圾分类动员精细化管理。事实证明，各利益相关方深度协同，形成治理合力，垃圾分类工作就能真正推广开来、有效落实。

形成制度约束。徒法不足以自行，必要的惩治同样是推进垃圾分类工作的重要一环。如今，上海、北京等城市相继通过垃圾分类相关法律法规，由呼吁引导变为强制性执行；一些基层单位也将垃圾分类作为考评重要依据之一，不断强化激励和督促作用。这些外在约束的设置，既给垃圾分类工作划出了一道“硬杠杠”，也在构建过程中实现了推广垃圾分类理念并逐步形成共识的目的。内在有共识、外在有约束，垃圾分类工作就能打破“理念认同，行动滞后”的怪圈。

关键在促进文明习惯的养成。作为一场对全民生活理念进行重塑的“习惯革命”，垃圾分类难就难在将人们一时兴起的“新鲜劲”“兴奋劲”内化为持久的生活习惯。要让垃圾分类工作在动员后顺畅“跑”起来，形成真正的“长效机制”，必须完成从观念认同到行动落实、从立法规范到习惯养成之间的跨越。完成这一跨越，既需要宣传入脑入心、管理扎实到位，更离不开久久为功、持之以恒的长期努力。只有每个人在知识和理念上除旧布新，在日拱一卒的自律中主动培育文明习惯，垃圾分类政策才能真正扎下根、管长远。

垃圾分类是好事，也是难事。推动垃圾分类从“新时尚”转变为日常生活习惯，未来还有很多现实难题需要攻克，这也是对社会治理能力的一次考验。