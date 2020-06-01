中国驻约旦大使馆向约旦捐赠一批防疫物资

据新华社安曼5月31日电 （记者冀泽）中国驻约旦大使馆31日向约旦捐赠一批防疫物资，包括医用防护服、口罩、检测试剂等。

中国驻约旦大使潘伟芳当日在安曼举行的捐赠仪式上说，自新冠肺炎疫情出现后，中方一直为约旦抗疫提供力所能及的支持。此前，中国政府部门、中资企业已多批次向约方提供了防疫物资和资金援助，中国驻约使馆与约方也始终保持密切沟通，分享抗疫经验。此次捐赠的防疫物资包括1万件医用防护服、6万只口罩、1万副护目镜、1万副手套、200台额温仪和2万份检测试剂盒等。

约旦计划和国际合作大臣维萨姆·拉巴迪十分感谢中方援助防疫物资。他表示，中国各界为约旦提供的支持对于约旦抗疫至关重要，也切实体现出中国人民的深情厚谊。他还感谢中国长期以来为约旦在公共卫生、基础设施建设等方面提供的支持与援助。

《 人民日报 》（ 2020年06月01日 03 版）