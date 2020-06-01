守好一个岗 点亮一束光

每个青年都守好一个岗，就能点亮一束光。光束与光束交叠汇聚，就能迸发出更大的力量

“穿上防护服，我就不是孩子了！”前阵子，一段视频走红网络，视频里一个接受采访的00后姑娘噙着眼泪脱口而出。很多网友纷纷点赞转发，说视频让人深受感染，听到这句话更是“泪奔”。

说出这句话的人叫刘家怡，她是广东省惠州市惠城区中医医院护士，今年2月主动报名并随广东医疗队驰援武汉。她在方舱医院负责消毒杀菌工作，穿着防护服一值班就常常要连续工作6个小时。她很看重自己的岗位职责：“我的角色更像是球场上的守门员，让舱内同事更安全。”据统计，在疫情防控中，4.2万多名驰援湖北的医护人员里，有1.2万多名是90后。到湖北参加抗疫战斗的护士2.86万名，80后、90后更是占了90%，其中相当一部分是95后，甚至像刘家怡这样的00后。他们在抗疫战斗中展现了青年人的担当，书写了向上向善的青年力量，用实干证明了“新时代的中国青年是好样的，是堪当大任的”。

一位青年淡淡的一句话为什么有这么大的感染力？因为话里透着一线抗疫青年人的真挚信念。只要人在岗位上，就不分年龄大小、不论身份背景，都是职责在身、使命在肩。守好自己的岗，就如同守着一块阵地，要做到值得信赖、可以托付。

抗疫中的青年担当，并不仅仅存在于一线医护人员身上。北京市安定医院精神科副主任医师沙莎为支援湖北医疗队的医护人员进行心理疏导，是医生背后的医生；武汉市快递小哥汪勇和其他志愿者一起，自发接送医护人员上下班、为医护人员修眼镜、买拖鞋、订制生日蛋糕，全力满足他们的生活需求……这样的“暖闻”一再上演，让我们看到，英雄背后还有英雄，温暖传递中聚拢了更多温暖。守好自己的一份岗，就是用爱与善意守护他人，用光和热回报社会。

而在更广阔的舞台上，也有更多的青年人正在奋斗着。仰望星空，探索宇宙奥秘，实现上九天揽月民族梦想的背后，有青年人才攻关科研的努力；脚踏实地，打赢脱贫攻坚战，实现全面建成小康社会目标的路上，有青年生力军艰苦奋斗的付出……守好自己的岗，在各自岗位上贡献力量，汇聚在一起就是时代的希望。

青春由磨砺出彩，人生因奋斗升华。在基层砥砺奋进，为科学奉献智慧，倾注热情战贫困，扎根边疆写忠诚，在建设一线挥洒汗水，在国际舞台展现风范……每个青年都守好一个岗，就能点亮一束光。光束与光束交叠汇聚，就能迸发出更大的力量。

当代青年生逢其时，也重任在肩。当前，脱贫攻坚到了决战决胜之际，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务也很艰巨，期待当代青年将个人奋斗融入时代洪流，激发更大的青春能量，成就更强的事业光谱。

《 人民日报 》（ 2020年06月01日 17 版）