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对话时代青年 共叙家国情怀

——人民日报进校园“云上”讲述中国战疫

周卓斌

2020年06月01日08:30 来源：人民网－人民日报

“与人民共情，就是当你看到群众有困难时，有想帮他解决问题的冲动。”这是人民日报新闻协调部副主任、前线报道组副总指挥汪晓东的抗疫感慨。

“一张好的摄影作品，应该让观看者凝视，进而激发思考，产生瞬间或者长久的感动和温暖。”这是坚守武汉近3个月的人民日报总编室90后摄影记者张武军的前线心得。

“医生以白衣为战袍，记者以镜头为钢枪。人民日报的每一张照片每一篇报道，展现的都是媒体人的社会责任与使命担当。”这是复旦大学张欣同学的在线留言。

“感谢这场视频连线活动，让我们对发生在华夏大地上的这一壮举有了更深刻的认识。”这是清华大学张钰涵同学的观后感受。

五四青年节前夕，“人民日报进校园”云中版系列活动推出，以“与人民共情”“担媒体使命”“展青春力量”为题，分3期邀请人民日报全媒体方阵中参与抗疫报道的记者编辑，与清华大学、中国人民大学、北京师范大学、中国传媒大学、复旦大学、武汉大学、厦门大学、对外经济贸易大学等高校的青年学子共聚云端，探讨大战大考中的家国情怀、媒体责任、青年成长。

“要把人民日报办得更好，扩大地域覆盖面、扩大人群覆盖面、扩大内容覆盖面，充分发挥在舆论上的导向作用、旗帜作用、引领作用。”落实习近平总书记重要指示精神，人民日报社对外交流合作部主办的“金台书声”读书会创办以来，坚持走出编辑楼，邀请社会各界一起深读党报、深读时代。“人民日报进校园”云中版系列活动，就是一次新探索。

大战大考大课堂。广泛征集“四类人员”信息的全媒体行动，党报摄影人领衔为4.2万名支援湖北医护人员拍摄肖像的空前行动，任仲平文章《风雨无阻向前进》的精神内涵，《一线抗疫群英谱》栏目的幕后故事，“侠客岛”短视频《武汉派出所里的哭声》的社会影响，新媒体产品“武汉Vlog”系列的传播风暴……党报人亲历的中国战疫、深怀的人民立场，打动了在线交流的青年学子。

“人民日报进校园”云中版系列活动，邀请国家援助湖北抗疫医疗队成员、北京协和医院重症医学科副主任周翔和骨科医师杨阳，刚刚荣获全国五四青年奖章的“最美快递员”汪勇，大学生抗疫志愿者盛忠凯、陆一歆等，在线讲述抗疫故事和心路历程。活动嘉宾、对外经贸大学教授廉思评价，这场特殊的抗疫斗争，既是饱含勇毅大爱的集体记忆，感知民族精神的共情课堂，也是升华家国情怀的互动锤炼，青年一代成为抗疫中坚，引发社会关注。

将大战大考教材与高校网课平台结合起来，将一线战疫故事与青年成长结合起来，将家国情怀与时代精神结合起来，活动在学子间激起共鸣。活动经人民网、人民视频、人民日报客户端等平台同步播出，在线观看总量近400万，首期两小时留言上千条。

清华大学李振浩留言：“我感受到了人民日报的温度。将人民群众的事作为大事，关切人民所关切的，与人民共情。”复旦大学施畅点赞，新闻工作者“为了离真相更近，就要离现场更近，离人民更近”。厦门大学马丹凤认为：“人民日报记者体现了面对疫情时的无畏、刚毅，和面对人民时的柔情、贴心。”武汉大学罗可玥写道：“我们这代人面对疫情大都心怀家国，勇敢担起了社会责任。”中国传媒大学张若凡思考：“这场防控疫情的阻击战，淬炼岀一个个青年英雄。”中国人民大学李寅感慨：“家国是我们永恒的主题，也是我们的时代担当。”

“听了读书会，时时泪沾襟；此事有意义，锤炼党报人。”人民日报退休老记者刘杰看了活动，留下感言。战疫情，秉铁笔，致青春。“把亿万人民抗疫的信心和力量凝聚起来”，主流媒体的使命担当与时代青年的家国情怀，同频共振。

《 人民日报 》（ 2020年06月01日 12 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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