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灵活课时错峰放学 北京40万中小学生返校

2020年06月01日08:29 来源：北京商报

继4月27日高三学生、5月11日初三学生返校后，北京在6月1日迎来第三个返校日，涉及初一、初二、高一、高二和小学六年级学生，约40万人。市委教育工委副书记、市教委新闻发言人李奕在5月31日的媒体采访中透露，目前，千余所学校均已完成验收，达到开学标准。

小学四五年级学生将在6月8日返校，随后小学一二三年级也将陆续返校复课。“一旦四五年级返校正常后，很快几天之内，一二三年级就可以返校。”李奕说，小学六年级开学后，会根据各小学运行情况进行评估，之后第一时间公布一二三年级学生开学时间。

李奕介绍，开学前，已分多批次对校园准备情况进行验收，教育部门、卫健部门、疾控中心一起将防疫的具体要求细化成一条条的检查指标。差一项不达标，都是不合格，只有完全通过才有开学资格。这一整套检查俗称“39条”，验收时逐项考核，涉及校园消杀、防疫物资等方面内容。

谈起6月1日的复课，李奕建议家长前一晚要注意观察孩子的状况，早上上学前在家先进行体温测量，确保孩子健健康康的去上学。在校过程中，也会有午间体温监测。如果真出现问题，会第一时间与家长取得联系。

“防疫的各种要求会随着形势变化动态调整。比如这次大规模开学，同学间距、教室环境上和前两次略有不同。”李奕说，按照疾控部门目前的防疫要求，上课、入校园等环节，师生员工仍要全程佩戴口罩。不过体育课上，如果学生不密切接触、不对抗，可以摘掉口罩。教育部门已明确，体育课、体育锻炼等，不得佩戴N95口罩。

目前，本学期各校的防疫物资储备也已经到位，其中包括消毒液等必须的消毒物资。学校也会准备一些口罩，主要用于应急。也就是说，孩子们佩戴的口罩应由家长准备好，但遇到突发情况，学校也会提供应急备用口罩。

为最大可能减少学生聚集，“长短课时”或许会成为很多学校复课后的选择。中国人民大学附属小学校长郑瑞芳介绍，该校复课后，会采取“班级闭环”管理的方式。六年级学生不拆分小班，还是保持了原有的行政班。但课时会有变化。原本40分钟课程加10分钟课间休息被重新分配。每个班利用的方式不同，学生错峰课间休息，避免在厕所、水池等处聚集。放学时也会错峰3批放学，开放三个校门，每个校门一次最多走两个班。

虽然各校条件不同，采取措施不同，但是都将推行以班级为单元的单元式管理方式。在目前状态下，大群体开学，会尽可能减少孩子大群体聚集，减少大范围的交叉，学校内的活动以班级为单位，比如课间操、就餐、上课等。李奕说，疫情过后，也会保留这种管理思路。

对于课程内容，由于这个春季学期被分成线上和线下两段教学，各校都将努力实现无缝对接。一对一答疑，有针对性的作业、个性辅导、资源的精准推送等线上教育资源会继续，成为线下教学的新补充。

复课后，很快就将迎来期末考试。这次期末考试怎么考，更多由各校决定。郑瑞芳介绍，“除六年级外，我们打算设计跨越彩虹门的形式进行期末考试，语数英等基础知识在平时用闯关等方式来进行。疫情给了我们新的思考，我们希望孩子们踏踏实实学习，全力以赴地快乐学习，不要过于关注分数”。

丰台二中校长何石明介绍，除了初高三年级，中学非毕业年级艺术和体育的期末测试均以展示和参与为主，其他科目主要以统一试卷形式进行，内容是以本学期主干知识为主。小论文、研究性学习测试等方式也会出现在期末考试中。各校也将根据不同年级的情况适度安排期末笔试。

期末考试结束后，今年的暑假还将照常放，下学期也不会提前开学。李奕说，“这个暑假和之前还是有些区别，比如不会那么从容地出国旅游或是在国内旅游了。我们希望学生可以过一个丰富多彩的暑假，但要有必要的防控措施和意识。暑假期间，研究性学习、名著的阅读等都会进行，但假期生活如何部署，要按各校各年级特点来制定”。（记者 陶凤 王晨婷）

(责编：许心怡、崔元苑)


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