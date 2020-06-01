接连撤店 连咖啡败走京城

风起云涌的咖啡市场，连咖啡的身影或将逐渐消失。北京商报记者连续数月走访调查发现，连咖啡北京地区此前还显示“正常营业”和“暂停营业”的门店，部分已经撤店；就连其全国首家形象店连咖啡望京SOHO店，也已替换成了新品牌。在业内人士看来，在造血能力和融资不到位的情况下，疫情加速了连咖啡的关店。如今，咖啡市场加速洗牌，头部品牌已将重点转向数字化和年轻化，此时尚未成气候的新品牌需在门店布局和开店速度上慎之又慎。

首家形象店已撤店

线上显示营业，实则已经撤店。近日，北京商报记者在大众点评网站搜索发现，目前连咖啡在北京地区可以搜索到20家门店。其中，显示正常营业的仅有连咖啡Coffee Box慈云寺店、望京西苑店、金宝街店以及惠新西街店，其余门店均显示“暂停营业”。记者致电上述正常营业的门店，发现门店电话均提示为空号，400电话一直提示为正忙。

这些在大众点评网上显示“正在营业”的门店，有的早已撤店。北京商报记者走访连咖啡望京西苑店，发现门店内已经仅剩几个柜台，门头上Coffee Box的标志已经被拆除。该店所在大厦的工作人员告诉记者，这家店“已经倒闭了”。

随后，北京商报记者又走访了数家显示“暂停营业”的门店，这些门店的停业似乎并不只是“暂时”的样子。记者在Coffee Box百子湾店、万达广场CBD店、望京SOHO店看到，门店处于撤店状态，店内仅剩几把桌椅，LOGO已经被拆了下来。其中，望京SOHO店的商铺已经有新的店家入驻。

值得注意的是，连咖啡望京SOHO一度是品牌自己打造的金字招牌。2019年初，连咖啡将新开的望京SOHO店定为“全国首家连咖啡形象店”，连咖啡内测新品牌口袋咖啡时，仅在望京SOHO店开放了门店自提功能。当时，口袋咖啡主打线上下单后从线下对应门店自提的概念，众多连咖啡门店中望京SOHO店算是“独一份”。

目前，连咖啡小程序上显示，望京SOHO门店正在升级中。不过，望京SOHO物业工作人员给了北京商报记者另一个答案：该店很早之前就已撤店，具体原因不清楚。

对于连咖啡北京门店的上述状况，北京商报记者先后联系到连咖啡相关负责人及CEO，对于公司现状对方并未给予回应。而连咖啡客服人员表示，由于公司运营调整，所在区域暂时无法提供服务，如果有预存入咖啡库的资金，可以申请退款。

实际上，此前有消息显示，连咖啡大部分店铺均已关闭，公司资金链断裂。彼时，连咖啡回应媒体时称“疫情原因导致店铺暂时歇业，并非陷入困境，并不存在资金链断裂一事，目前公司运营一切正常”。

门店关停早有安排

连咖啡撤店正在多地发生。2019年初，连咖啡就被曝出在北京、上海、杭州等地关闭了多家门店。当时对于关店原因，连咖啡表示为公司内部的主动调整所致，主要是对盈利能力欠佳和品牌形象不符的部分咖啡站点进行优化调整。

曾经作为互联网咖啡的领路人，如今的连咖啡在“台前”表现不佳，不过连咖啡也尝试过转场求生。去年，中石化易捷作为强势“搅局者”入局咖啡市场，推出全新品牌“易捷咖啡”。当时，北京商报记者了解到，连咖啡为易捷咖啡输出运营团队，主要负责易捷咖啡的后台搭建、产品研发设计、人员培训等。连咖啡向易捷咖啡输送各项资源的举措，被行业视为其走向“幕后”的尝试。

在业内人士看来，易捷咖啡就是连咖啡的机遇。不过，一位知情人士向北京商报记者透露，连咖啡已经退出易捷咖啡项目。对此，记者向易捷咖啡相关负责人求证，对方表示目前正在紧密合作，积极开店。

中国食品产业分析师朱丹蓬表示，在疫情催化和资金短缺的双重因素叠加之下，连咖啡发生门店关闭、人员裁减后，接下来在供应链方面可能也会出现问题。这次疫情，抗风险能力比较差的中小微企业，或者品牌力不足的企业会遭受到比较大的打击。

在上海啡越投资管理有限公司董事长王振东看来，连咖啡从去年上半年开始由于融资不到位以及与瑞幸咖啡的“价格战”，业务直接受到了冲击；再加上连咖啡在2018年大量预售了咖啡卡券，该行为过度透支了之后的营收，因此连咖啡出现了资金链问题，门店逐步关停。

王振东强调，此次疫情对于咖啡等餐饮的主要影响发生在线下交易，而连咖啡主要是线上模式，且门店面积较小、门店员工人数较少，总体营运成本不高，应该是受到疫情冲击最小的。“其实连咖啡大部分门店关停是在疫情前就有所安排，疫情只是催化这个过程加速发生了而已。”

新品牌慎重布局

王振东表示，连咖啡在经过多轮融资和多次商业模式调整后，项目投资价值已经不大，之前与易捷的项目合作也可以认为是品牌或者团队寻求并购的一个信号。

在咖啡市场本身竞争激烈的基础上，此次疫情成为了优胜劣汰、行业洗牌的催化剂。在疫情后，咖啡行业由于中小品牌的退出和淘汰，一定阶段内行业集中度会提升，为头部企业提供了扩大市场占有率的机会。

从目前来看，咖啡品牌的数字化建设将成为接下来企业发展的重心，而在门店布局计划和速度上都较为慎重。前不久，星巴克与红杉中国达成合作，在未来双方的战略合作中，星巴克计划探索零售业务各个层面的数字化创新机会。另外，星巴克也上线了全新的星巴克微信小程序，消费者可以在此平台上下单。在业内人士看来，此布局对于星巴克新品销售、衍生商品销售和活动推广产生较大的积极作用。另外，从资本端来看，投资人显然会对更具备数字化创新能力的咖啡项目保留兴趣，而仅将数字化创新停留在产品营销层面的项目将会缺乏吸引力。

有观点认为，在进行一轮洗牌后，不少品牌的退出给予一些头部品牌和新品牌一些机会。王振东认为，目前咖啡市场的头部品牌问题主要集中在数字化创新和品牌年轻化等方面，而疫情影响下腾出的市场空间大部分在线下，并非接下来的主要业务增长点。“近期确实有部分咖啡新品牌在陆续进入市场，但扩张计划和开店速度显然都变得更加理性。”（记者 王晓然 郭缤璐）