“智囊团”出招：垃圾桶加绳 分类更便利

只需轻轻一拉，垃圾桶的盖便能打开，既隔绝了异味，又便于居民投递垃圾。近日，在东风地区石佛营东里社区的垃圾桶站，居民发现小区内的垃圾桶上多了根绳子和一个拉环，桶站旁还有志愿者指导居民将垃圾进行正确分类，居民投递垃圾更便利了。

“您这是厨余垃圾，应该放入绿色的垃圾桶。”在石佛营东里社区132号院，居民王阿姨正提着垃圾，按照志愿者的指导，拉动绳子，打开垃圾桶的盖子，轻松将垃圾投入对应的桶内。王阿姨告诉记者，以前垃圾桶的盖子敞开，一到夏天就有蚊蝇滋生，味道也很难闻，现在有了这条绳，加上志愿者的指导，垃圾进行分类投递，不仅方便了很多，还学到了垃圾分类的知识。

为防止细菌滋生，物业工作人员每天会对拉环定时进行消毒。目前，社区共在两处垃圾桶站设置了拉环绳，之后还会在更多的桶站处加装拉绳，为居民提供便利。

记者了解到，这一妙招源于石佛营东里社区的“智囊团”成员。“居民在投递垃圾时，无盖垃圾桶投递垃圾更加便利，有盖垃圾桶则在隔绝异味方面更佳，如何做到两者兼得，‘智囊团’成员便在垃圾桶上动了心思。”石佛营东里社区党委书记崔晶介绍，石佛营东里社区“智囊团”成员由社区工作人员、居民、辖区单位共同组成，专门为垃圾分类工作出谋划策，随着社区垃圾分类工作的不断推进，“智囊团”成员由原来的6人增加到十几人。

在宣传推广垃圾分类知识阶段，“智囊团”成员还借助动画片中的形象，编制了佩奇垃圾分类口诀，用动画形象对应垃圾桶类别，以寓教于乐的方式让大朋友、小朋友学习垃圾分类知识。此外，“智囊团”成员还利用社区的空中课堂平台，线上视频教授大家厨余垃圾桶的制作方法等，用智慧助力垃圾分类工作。

据悉，接下来东风地区还会将这些妙招向地区其他社区进行推广，将垃圾分类理念内化于心、外践于行，让垃圾分类行动走进千家万户，并逐渐成为居民的一种生活习惯。

北青社区报 张梦媛 通讯员 希瑞