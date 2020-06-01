代扔服务 让高龄老人垃圾分类不发愁

“阿姨，今天的垃圾我拿走啦。”每天晚上7点，海淀区曙光街道望塔园社区望福园小区的社区志愿者们都会来到社区几户高龄老人家门口，帮老人代扔垃圾。

扔垃圾要多走六七十米 高龄老人遇难题

记者了解到，自5月1日北京正式实施《北京市生活垃圾管理条例》起，望福园小区安排垃圾分类指导员指导居民定时定点分类投放垃圾，社区内原本分散设立的八个垃圾投放点减少至两个。这就导致有些居民扔垃圾的路变远了，这对年轻人来说不算什么，但这对于望福园小区的孟祥菊和武翠珠两位老人来说却成了难题。这两位都是高龄老人，孟祥菊今年84岁，武翠珠今年88岁，老伴也已经90岁了，腿脚不好，虽然都住在一层，但平时走到楼门口扔垃圾已经很困难。

现在的垃圾投放点与之前相比要多走六七十米的距离，老人的体力、精力都做不到。“以前所有垃圾都一起扔，每天只需要扔一次垃圾就可以了，但现在居民家中每个垃圾桶都是互不‘干涉’，一会儿厨余垃圾满了，一会儿其他垃圾满了，回回都出门扔确实有点困难。”老人说道。

社区志愿者伸援手 帮老人代扔垃圾

为了尽量减少出门扔垃圾的次数，老人只得将已经满了的垃圾袋暂时堆放在楼道，等其他的垃圾也满后一起扔。但老人也想为垃圾分类这件事做贡献，不想把垃圾常常堆在楼道里，便主动向社区和物业反映困难，希望得到帮助。

了解到老人的困难后，望塔园社区主任宋启明表示，在做好垃圾分类工作的同时，也应为居民提供暖心的服务。为了保证楼道干净整洁，在清理垃圾的同时减轻高龄老人的负担，社区志愿者们主动站出来，承担为高龄老人代扔垃圾的工作。高龄老人所在的楼长亲自到两位老人家里，表示每天由志愿者来拿垃圾，每天晚上7点把垃圾放在门口即可。老人听了非常高兴，表示一定支持垃圾分类工作。

深入社区找困难 垃圾分类也要做得有温度

现在，望福园小区的志愿者每天到点都主动去老人家门口拿垃圾，这些举动也受到了小区居民的一致好评。社区还将进一步了解垃圾投放情况，为存在困难的住户提供周到的服务。

海淀区曙光街道党工委书记冀国瑞也表示，垃圾分类工作的顺利开展离不开每一位社区居民的支持，街道各社区都应当把垃圾分类工作做稳、做实、做精，对标对表找准定位，及时调整提升，合理调整驿站、桶站设置，保证各项服务跟得上，对有困难的人员也要根据实际情况，为他们开展上门服务，让垃圾分类工作变得更有温度。

文/北青社区报 冯琛