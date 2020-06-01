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让孩子们拥有更好的世界

特约评论员

2020年06月01日08:12 来源：北京青年报

在疫情防控中，我们看到了爱国主义情怀，看到了团结就是力量，看到了科学和专业的价值，看到了信仰信心、大爱大义的可贵。疫情还带给我们对于生命以及生命与自然关系的思考，启示我们自觉把个体与集体、个人与社会紧密结合……所有这些内容，孩子们有的亲眼目睹，有的亲身经历，有的还需要我们耐心而智慧地告诉他们。

今天是“六一”国际儿童节，对每个孩子来说，这都是一个最重要的节日。2020年有多么不平凡，这个儿童节就有多么不简单。新冠肺炎疫情防控进入常态化阶段，看着孩子们在阳光下撒欢儿，我们有一些庆幸，更多的是坚定：一定要给孩子们一个更美好的未来，让孩子们拥有一个更好的世界。

目前，越来越多的孩子开始走出家门，有序进入学校，在明亮的教室里认真学习。阴霾慢慢散去，但疫情注定会留在孩子们的记忆里，甚至会对他们的成长和人生带来深刻的影响。这也决定了，今年儿童节无法回避“疫情”这个背景。快乐是成长的主题，快乐也是儿童节的主题，强调疫情的背景，关注疫情带来的影响，无损于儿童节的快乐主题，这是一种有内涵的快乐，对于孩子的成长和人生，有着十分重要的意义。

这场疫情到底会对孩子的成长造成什么影响，相当程度上取决于我们到底想要给孩子们传达什么。疫情防控中涌现出来许多感人的事例，这是最生动的教材，是孩子成长的最好营养品。在疫情防控中，我们看到了爱国主义情怀，看到了团结就是力量，看到了科学和专业的价值，看到了信仰信心、大爱大义的可贵。疫情还带给我们对于生命以及生命与自然关系的思考，促使我们培养良好的品行和习惯，启示我们自觉把个体与集体、个人与社会紧密结合……所有这些内容，孩子们有的亲眼目睹，有的亲身经历，有的还需要我们耐心而智慧地告诉他们。

日前，全国妇联、中央文明办等9部门联合印发通知，对各地和各部门开展“六一”儿童节系列庆祝活动作出部署。通知指出，要厚植广大儿童的爱国主义情怀，培养广大儿童的好思想好品行好习惯，营造有利于儿童健康成长的家庭、社会环境，加强对特殊儿童群体的关心关爱。所有这些工作，正是为了让孩子们过一个更有内涵、更有意义的儿童节。

我们今天想让孩子体会的内涵和意义，也是我们希望孩子未来能够拥有的财富和价值。对于今天的孩子来说，最好的教育就是享受童年的乐趣，在阳光下快乐成长。而最好的教育，从来都是身体力行。正如有人所说，一个整天捧着手机的家长，如何去要求孩子好好学习，一个消极颓废的成人，又如何给孩子心中种下阳光。我们作为教育者和监护者，自己更应该深入反思——我们到底能为孩子做些什么。

有人说，一些成年人最大的问题，就是想要孩子做到的，自己根本就不去做。尤其是那些想要伴随孩子一生的价值观，成年人如果自己都不怎么相信，更不去坚守，又如何对孩子提出要求？当我们教育孩子时，在很多方面其实也是在向孩子学习——正如纯真、质朴、自信、阳光等优秀品格，不应该随着年龄增长而消逝，每一个成年人都应该保持“赤子之心”。

100多年前，鲁迅先生感慨“我们现在怎样做父亲”，这个话题至今仍不过时，而且可以扩大为“我们现在怎样做成年人”。设立国际儿童节的初衷，是为了悼念全世界所有在战争中死难的儿童，反对虐杀和毒害儿童以及保障儿童权利。从保护儿童这个角度出发，我们需要做的还有太多太多，我们需要改变的也有太多太多。像要求孩子那样要求自己，经常以孩子为师，学习他们身上的美德，尽最大的努力让这个世界永远充满阳光，让孩子们永远在阳光下快乐成长……这都是成年人应该做到的。

每个人都是时代的参与者，美丽的花朵就应该在阳光下成长。在这次全国人民万众一心抗击新冠肺炎疫情的斗争中，孩子们也经历了一段特殊时期。他们看到了众志成城、迎难而上，他们也积极参与，展示了良好风貌。让孩子们拥有一个更好的世界，这既是为了孩子，也是为了我们自己。

(责编：李轶群、许晓华)


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