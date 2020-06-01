东西部农科院开展绿肥产业合作 生态稻鱼系统有了新成员

5月26日，记者从南充市农科院获悉，为了更好地促进红萍在四川稻区养殖利用的有效开展，推进国家绿肥产业体系岗站之间项目合作交流，日前福建省农科院生态所国家绿肥体系红萍岗位科学家团队来到国家绿肥产业体系南充综合试验站，现场调研不同红萍品种（系）在南充的适应性试验。

稻花鱼养殖是稻渔综合种养的一种主要模式，由于其无须喷洒农药、可尽量减少化肥使用，实行生态环保养殖，其稻、鱼产品具有品质优良、味道鲜美、营养丰富等特点。近年来，在生态稻里养殖鱼类的生态稻鱼系统，已成为全国各地的一项养殖特色，优质农产品也越来越受到人们的青睐。而水生绿肥红萍在稻鱼系统中具有重要作用，它不仅是传统绿肥，还是优质的饵料。把红萍引入“稻花鱼”系统，既可以做稻田绿肥又可以充当稻花鱼的部分饵料，能够有效减少稻田施肥量，改善稻田的生态环境。

“十三五”期间，两家农科院就红萍在各稻区养殖问题多次互派专家开展交流。今年福建省农科院生态所红萍及水生绿肥资源评价与选育岗位为南充农科院重新提供了8个不同红萍品种（系），另有1种当地红萍继续在南充站基地进行适应性试验。经过南充站专家们前期母萍扩繁管理，参试的每个红萍品种（系）养殖量已达到试验要求。

5月22日，双方农业专家赶赴南充市顺庆区金台镇试验基地，进行不同参试红萍品种称重、放萍、拦萍等具体事宜的实施。此外，现场的专家团队还就红萍各品种（系）间可能出现混杂、红萍越夏、萍丝虫危害等问题进行了交流，并提出解决方案，确保试验工作的规范、有序开展，为下一阶段获取科学观测数据奠定基础。（杨有泉 蒋进 记者盛利）