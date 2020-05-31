6月新规来了！国家立法严厉禁止暴力伤医

6月1日起，一批新规将正式实施。

卫生与健康领域首部基础性、综合性法律施行

基本医疗卫生与健康促进法于2020年6月1日起施行。这是我国卫生与健康领域第一部基础性、综合性的法律，人民的健康权利从此有了立法保障。

该法将健康促进专辟一章，提出公民是自己健康的第一责任人；国家将健康教育纳入国民教育体系；国家组织居民健康状况调查和统计；国家制定并实施未成年人、妇女、老年人、残疾人等的健康工作计划，加强重点人群健康服务。

暴力伤医、药品质量、院前急救……对于群众关切，该法也作出回应。例如，禁止任何组织或者个人威胁、危害医疗卫生人员人身安全，侵犯医疗卫生人员人格尊严。公共场所应当按照规定配备必要的急救设备、设施。

全国将实施“一盔一带”安全守护行动

为有效保护摩托车、电动自行车骑乘人员和汽车驾乘人员生命安全，减少交通事故死亡，公安部交管局部署全国开展“一盔一带”安全守护行动。 6月1日起，执法处罚的范围限定为骑乘摩托车不佩戴安全头盔、驾乘汽车不使用安全带的交通违法行为。

修订后的《中国人民银行行政许可实施办法》将自6月1日起施行

新修订的《中国人民银行行政许可实施办法》完善并细化了行政许可的受理、审批流程，将自2020年6月1日起施行。

修订后的办法弥补了行政许可在线办理依据不足问题，有利于借助信息化手段提升行政许可办理效率。该办法还专门设置了主要适用于银行账户开户许可证核发、相关许可证或者资格证书变更记载事项等的简易程序，将这些许可事项的审批时限压缩至受理后五日内，有利于提高审批效率，降低办事成本，减轻申请人负担。

6月20日起机动车检验标志电子化将覆盖全国

公安部在16个城市试点基础上，决定全国分两批推广机动车检验标志电子化，为机动车所有人、驾驶人以及相关行业和管理部门提供电子证照服务，6月20日起实现全国全覆盖。推行检验标志电子化，通过全国统一的互联网交通安全综合服务平台发放机动车检验标志电子凭证，将更加便利群众企业申领、出示和使用。(记者 卢俊宇)