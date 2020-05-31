北京市五年约减少五十五万烟民

今天，是第33个世界无烟日，《北京市控制吸烟条例》已实施五周年。世界卫生组织授予北京市控制吸烟协会“西太平洋地区世界无烟日奖”，这也是首个摘得世界卫生组织控烟奖项的中国控烟社会组织。

“这是世卫组织对北京市控烟成效的肯定。”北京市控制吸烟协会会长张建枢说，北京市人口吸烟率已从2014年的23.4%下降到2019年的20.3%，据此测算，吸烟人群大约减少了55万人。不仅如此，北京市控烟协会的“VIP”控烟模式（Volunteer志愿者-Internet互联网-Press新闻宣传），已被世界卫生组织推广到全球许多国家和城市。

控烟志愿者已超1.3万人

北京市的控烟工作，离不开“蓝马甲”的默默付出。

《北京市控制吸烟条例》实施后，本市开始招募组建控烟志愿者队伍。北京控烟志愿者总队队长刘辉介绍，所有志愿者都受过专业培训指导。他们深入公园、车站、写字楼等公共场所，巡查劝阻违法吸烟行为；带着自制控烟海报、灭烟盒等宣传品，走遍大街小巷，宣传控烟；在接到违法吸烟投诉举报时，他们会第一时间赶赴现场核实、处理……不少志愿者还发动亲友、孩子参与，壮大控烟志愿者队伍。

目前，北京控烟志愿者队伍已包含16个分队，全市已注册的控烟志愿者为13886人，每年志愿服务时长超过180万小时。

志愿者们不辞辛苦，啃下不少控烟“硬骨头”。比如北京工人体育场，屡上控烟“黑榜”。从2018年7月开始，只要一有赛事，数十名控烟志愿者都会到场宣传控烟……渐渐地，球迷从一开始的“不理不睬”，到现在能“主动灭烟”，志愿者功不可没。

不仅仅是工体。一些大厦、写字楼也开始主动邀请控烟志愿者进驻。“这说明志愿者的工作局面打开了！”刘辉说，以往，志愿者的控烟工作不被理解，受了不少委屈，现在北京市的控烟环境越来越好，志愿者都觉得，辛苦和付出没有白费！

“控烟一张图”随时曝光

在北京，遇到违法吸烟，市民用手机随手拍，实时举报投诉，随时随地监督违法吸烟行为。这得益于北京控烟微信投诉平台——“无烟北京”上的“控烟一张图”。

“控烟一张图”上还能随时曝光被投诉场所——被市民投诉1至2次的单位显示蓝色警示灯；被投诉3至4次的单位显示黄色警示灯；被连续投诉5次以上显示红色警示灯。接到投诉后，附近的控烟志愿者会立即前往核实情况，帮助落实整改，一周后志愿者进行复查，对接连被投诉且不愿意配合的“红灯单位”，则由综合执法部门约谈并处罚款。

据统计，五年来，“无烟北京”平台接到市民“控烟投诉”51625件，志愿者核实处理22103件，有效投诉处理率达42.82%。

“投诉量高，说明公民的控烟意识提高了。”张建枢说，目前“控烟一张图”已经升级2.0版，将全市150多个街道的控烟情况纳入其中，通过控烟检查和投诉举报数据，最终形成“街道控烟指数”，同时还能显示每个街道的控烟问题行业。“这使得控烟越来越精准。”

北京市控烟协会秘书长、首都医科大学公共卫生学院教授崔小波表示，未来，本市将把包括公共卫生执法等在内的权限下放到街道，由街道成立综合执法组，其中控烟占10个指标，“下一步，我们将在街道组建控烟志愿者队伍，通过志愿者检查、市民投诉，为街道做好控烟工作提供精细化标准。”

“人脸识别”将引入控烟

科技力量也正在助力本市控烟。

针对控烟调查取证难等问题，北京市控烟协会研发了一款便携式烟雾探测器。“它跟微电脑大小差不多，能背挎在身上。通过传感器，当时就能检测出场所里有没有人吸过烟。”张建枢透露，目前东城、海淀、石景山、丰台等八个区的控烟志愿者队伍均已配备了这一装备，便于控烟志愿者调查取证。

“最近，我们正在跟本市一家科技企业进行吸烟行为人脸识别报警系统的研发。”张建枢介绍，当有人在禁止吸烟的公共场所吸烟时，该系统不仅会立即报警，还能识别出吸烟者的身份。“现在，这款人脸识别系统的数据纠错率还不够高，还在进行实验数据的积累。未来研发成功，将主要在写字楼、学校等场所推广。”

张建枢表示，与新冠肺炎疫情一样，烟草危害也是一个重大的公共卫生问题。全球每年因烟草致死人数为800多万人，在中国这个数字能达到130万。

控烟，任重道远。张建枢说，这次获得“世界无烟日奖”，最应该感谢北京市的广大居民，大家的觉悟提高了，控烟的社会共治才得以实现。“为了‘无烟北京’，希望今后有更多人加入我们的队伍！”