刘波教授：借助医学影像更好的研究中医、发展中医

在新冠肺炎疫情防控中，各医院的影像科被推到前沿阵地，筑起了疫情防控的第一道防线，从而使影像科从“幕后”走到台前。作为诊断及病情预后评估的关键一环，影像科无论是在新冠肺炎疫情防控和日常医疗诊断中都发挥极其重要的作用。

影像学科本身是一门完整的学科，但由于各种原因，目前国内绝大多数医院把医学影像学科分成放射科、CT科、MR科、介入科、超声科（室）、核医学科等完全独立的科室。广东省中医院影像医学部主任、中国医师协会中西医结合医师分会影像专业委员会主任委员刘波教授认为，采用大科统一管理模式有利于人才培养和学科发展。

（广东省中医院影像医学部主任刘波教授）

据了解，广东省中医院是全国最大的综合性中医院，在全国医院系统最早成立大影像科。目前已经发展成为有六家三甲医院的集团化医院。影像科作为临床的一个重要支撑科室，也由原来的一个科室发展为十个科室，成立了影像医学部。

“国内很多医院都进行了集团化的改革，建立了很多分院，但是，不同分院间的影像科是采取独立运行模式，由原来的一个科室分成了一个个独立运行的小科室，这样非常不利于学科的发展。而广东省中医院影像医学部打破各分院科室独立运行的格局，建立大影像科诊断平台，实行大科统一管理模式。这种运行模式最大的好处，就是消除各分院独立运营造成的人力资源短缺、工作量不均衡、高级人才不足等一系列问题，实现物力资源和人力资源的共享。为学科今后发展奠定了基础。”刘波教授表示，医院集团化后，每增加一个分院，医院就需要投入一定的设备，影像医疗设备往往比一般医疗昂贵，造成医疗资源的浪费。广东省中医院影像医学部根据各分院学科发展重点与病种不同，合理配置、仪器共享、优势互补，以实现资源配置和使用的最优化。

在此次新冠疫情中，中医中药发挥了独特的作用。中医药学是我国文化瑰宝，也是中国对于全人类的贡献。刘波教授强调，中医应用独特疗法，特别在涉及到疑难杂症方面有着得天独厚的优势。然而对中医学本身而言，其发展过程中也受历史条件与当时科技水平的影响，中医主要是通过望闻问切方式认识疾病，但对器官内部的转变，缺乏直接观察的手段和技术。影像学可以看到中医无法从外部获得的内在变化，被视为是中医望诊的一个延伸，因此，运用现代影像手段，更可深加深入的了解疾病的内部情况。

“中医院利用先进的影像设备，有人认为这是中医院西化，实际上这种认识是非常错误的！其实在西方医学诞生之初也没有影像学。1895年后才运用到临床，成为一门新的学科。既然西方医学能够用它来发展西医，同样我们也可以用它来发展中医，把中医影像学用于中医辩证和治疗中，提高中医辩证的准确性，最终目的是借助现代科学技术发展的成果，更好的研究中医、发展中医，从而更好的服务于病患。利用最新科技成果服务人民健康的发展理念永远不过时。”刘教授表示。

关于医学影像与中医如何相结合的问题，刘波教授举了中风病和胃脘痛的例子，中风病分中经络与中脏腑两种证型，如果单靠中医的望闻问切，是很难区分病人中风的原因到底是脑血管梗阻导致的梗死，还是脑血管破裂所引起的脑出血。对中风病而言，在治疗前对这个病因作出一个诊断，对后续的治疗有着非常大的影响，影像学在这个方面可以提供很大的一个帮助。再比如中医胃脘痛，它分脾胃虚弱、肝气犯胃等七个证型，不同证型的影像学表现是不同的。比方说，脾胃虚弱型的患者，在做X线胃肠造影的时候，多数表现为胃肠功能减弱，胃的张力减低，蠕动减慢，排空延迟。而肝气犯胃型的患者，则表现为胃肠动力亢进，蠕动加快，张力增强，排空时间缩短。我们知道，不同证型对应不同的治疗方法，疾病在治疗过程中证型是随时发生变化的，治疗方法也要及时的调整。因此通过影像学观察内部组织的病理变化，可以揭示中医证型演变的背后机制。对进一步指导临床，及时选择正确的治疗方案是非常有重要的。

“另外，由于不同医生中医理论水平的差异往往会出现对同一个病人作出不同的辩证，从而带出不同的治疗方案。如果我们在中医的辩证过程中加入一些比较客观的辩证要素，势必会提高中医辩证的准确性和可重复性。此次疫情，新型冠状病毒肺炎诊疗方案中，对新冠肺炎从轻型到危重型，分了七个中医证型，我们通过分析已有的新冠肺炎病例，发现不同证型新冠肺炎的影像学表现是不同的，比方说，普通型中的两种中医证型的肺部CT表现多为散在、小片状毛玻璃改变，而重型中两种中医证型的CT表现为多发、大片状毛玻璃改变，甚至呈“白肺”改变。结合这种影像的改变，就有利于我们对新冠肺炎中医辩证的客观化，从而对治疗更加有信心。”刘波教授作了进一步补充。

针灸在我国有数千年的历史，针灸目前在世界100多个国家使用，并有非常好的疗效。但在西方主流医学还未被完全接受。关于这个问题，刘波教授认为，究其原因，主要是针灸理论的现代研究工作做得不够，比方，针灸的平衡和整体调节理论缺乏现代科学语言的阐释，使得现代人对针灸疗效机制总感觉到“讲不清道不明”。所以我们团队也在这方面进行了探索，运用了影像学技术对针灸治疗疾病机制进行研究，如对中风、帕金森、失眠及抑郁症等开展了一系列研究，观察到针刺能改善组织微观环境和调节脑功能改变，这对进一步揭示针刺作用机理，推广针灸疗法在临床的广泛应用具有非常重要的意义。

刘教授最后总结强调，中医具有独特的理论体系和朴素的哲学观，它是我们中华民族在与自然、疾病斗争的历史长河中逐步产生，并经过历代医生不断的补充和完善，为人类健康做出了巨大的贡献。影像学作为现代科技与医学相结合的产物，它具有结构成像和功能显像的双重特征，是目前唯一能够在活体上研究人体功能的一项技术。影像学与中医学的结合，丰富和发展了中医的基础理论，为中医临床辩证论治提供了直接客观的依据，加快了中医现代化的进程。