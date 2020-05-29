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中科集团获希望工程30年“突出贡献者”称号

2020年05月29日15:24 来源：人民网-人民健康网

日前，在希望工程实施30周年之际，中国青少年发展基金会开展致敬“希望工程30年”活动，授予中科健康产业集团（以下简称中科集团）“希望工程30年突出贡献者”荣誉称号。

据了解，希望工程由共青团中央、中国青少年发展基金会于1989年发起，作为社会参与最广泛、最富影响力的民间公益事业，30年来汇聚了社会各界力量。以中科集团为代表的责任企业，便是其中的重要参与者、践行者和推动者，以爱托起孩子们的梦想，照亮孩子们的未来。

据了解，在2003年，南京市六合区岳阳小学因未达办学条件、濒临撤销办学资格。中科集团闻讯果断出资翻新校舍，改善学校的教学环境。

据介绍，2003年3月27日，岳阳小学正式挂牌更名为南京中科金牛湖希望小学。2014年南京中科金牛湖希望小学迁址樊集，并更名为六合区樊集中科希望小学。自建成以来，中科希望小学教育教学业绩在六合区乡村小学中一直处于领先地位，学生在德智体美劳上也得到了全面发展，多次在各类比赛中获奖，向全社会交出了优异的答卷。

据悉，17年来，中科集团对希望小学的支持，不止于捐出资金这样简单，而是实实在在关心着有利学校发展的每一个细节：兴建校舍，改善学校环境、添置电脑等新媒体器材，提高硬件教学条件；升级图书室、设立专业音乐室、美术室，提升了学校的教学品格；设立多元化的教育奖励机制：17年来持续颁发了34届奖学金、助学金。设立“中科教学奖”，鼓励优秀教师对乡村教育事业的坚持；设立并持续8年颁发“中科圆梦助学金”，定向帮扶考上大学的希望小学毕业生。同时解决希望小学孩子未来的就业问题。17年时光荏苒，中科希望小学的孩子一茬接一茬毕业了，他们其中也有人来到了中科，成为了一名中科员工。

据介绍，2008年，中科希望小学被评为南京市示范化小学。2014年，被评为江苏省健康促进学校、六合区教育局十佳师德群。2015年，学校荣获六合区教育局办学水平评估一等奖，顺利通过南京市数字化校园验收。2018年，顺利通过南京“园林式校园”工程验收。2019年，中科希望小学获“江苏省希望工程示范学校”。

中科集团方面表示，17年来，中科集团在希望小学援建上累计投入资金超四百万元，中科集团先后荣获江苏省“希望工程圆梦行动十周年爱心成就奖”、江苏省“希望工程十五周年贡献奖”、江苏省“希望工程二十周年特殊贡献奖”等荣誉称号。作为江苏省高新技术企业，在科研成果获得市场转化后，中科集团积极承担社会责任，肩负起企业应有的民族担当，秉持赤子之心持续资助樊集中科希望小学，大力支持乡村教育事业，点亮乡村孩子的希望。

(责编：刘卿、孙博洋)


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