杨汀：规范县域慢阻肺管理 加强对县域医务工作者帮扶

县域医院承载着中国约9亿人口的疾病与健康管理，满足基层患者的医疗需求，提升县域医疗机构的综合临床技能，是实现“大病不出县”目标的重要途径。5月20日，中国县域医院院长联盟成立两周年之际，中日医院呼吸中心临床诊察部主任、国家卫健委疾病预防控制专家咨询委员会委员杨汀建议，推进县域慢阻肺的规范管理工作，加强对县域医务工作者的帮扶，提高县域呼吸疾病的预防诊治能力。

世界卫生组织定义四大慢病分别为心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病等代谢性疾病，慢性呼吸系统疾病排名第三位。杨汀表示，县域目前已有卒中中心、胸痛中心、糖尿病规范管理中心，缺少了慢阻肺的规范管理中心，在以后的工作中要在县域中推进慢阻肺的规范管理中心的建设，将慢阻肺在县域的规范管理真正做好。把慢阻肺、哮喘这些常见的慢性呼吸系统疾病主要的诊治战场留在县域医院，实现“大病不出县”。

“在新冠疫情爆发初期，中国县域医院院长联盟与全国呼吸专科医联体联手在许多省市成立了新冠肺炎防治专家组，各省防控组专家们对县级医院新冠疫情的防控工作提出具体的指导意见，对县级医院的广大医生们防控新冠疫情提供了很大的帮助。”杨汀表示，在以后的工作中要加强对县域医务工作者的帮扶，进一步提升县域呼吸疾病的预防诊治水平和能力，让病人不需要到县外做进一步的就诊。