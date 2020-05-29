姜文良：推动职工健康管理工作切实维护职工健康权益 工会责无旁贷

人民网北京5月29日电 （董童）近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。28日，在与中国健康管理协会联合主办的主题为“倡导健康管理 守护职工健康”的圆桌论坛上，中华全国总工会劳动和经济工作部副部长姜文良在发言时表示，全国总工会将进一步从强化源头参与、聚焦重点工作、加强宣传教育培训三方面积极发挥自身组织优势，推动职工健康管理工作。

在强化源头参与方面，姜文良介绍，近两年，全国总工会先后参与了《职业病诊断与鉴定管理办法》《尘肺病防治攻坚行动方案》《关于推进健康企业建设的通知》等规章、文件的研究制定工作，努力从政策源头开始维护职工职业健康权益。还于去年10月，与其他相关部门联合印发《关于推进健康企业建设的通知》组织制定了《健康企业建设规范（试行）》，积极配合有关部门共同推进健康企业建设工作，包括宣传健康企业理念，倡导劳动者积极参与，维护劳动者相关权益，促进健康文化建设，构建和谐劳动关系。

在聚焦重点工作方面，姜文良提出，尘肺病有“头号职业病”之称。职工职业健康工作的重点无疑是职业病防治，职业病防治工作是重点无疑是尘肺病防治。近年来，全国总工会根据《中华人民共和国工会法》《中华人民共和国职业病防治法》《中华人民共和国尘肺病防治条例》《国家职业病防治规划（2016-2020年）》《健康中国行动（2019-2030年）》《尘肺病防治攻坚行动方案》等法规、文件要求，聚焦职业病防治重点行业、重点疾病、重点环节，不断深化工会参与职业病防治工作，切实维护职工职业健康权益。

在加强宣传教育培训方面，姜文良强调，要提高职工对于职业危害的认知、认识，增强职工自我防护意识、能力，是加强职工健康管理的关键。近年来，全国总工会联合国家卫生健康委等部门开展《职业病防治法》宣传周、首届职业健康传播作品征集等活动，广泛普及法律法规及职业健康知识，努力营造全社会关心关注支持职业病防治的浓厚氛围。利用“技能强国——全国产业工人技能学习平台”开展系列线上学习培训活动，取得了良好成效。据不完全统计，全国31个省（区、市）均有职工通过技能强国平台参加学习，平台累计访问量463.3万人次，单日访问量最高达189万人次，参与答题392万人次。

姜文良还提出，下一步全国总工会将立足源头参与，加强群众监督，以协助政府加强职业病防治监督管理和督促企业落实主体责任为重点，继续深化工会参与职业病防治工作，维护职工健康权益。同时，广泛深入持久开展“安康杯”竞赛活动，利用安全生产月等各种契机，广泛开展职业健康宣传教育活动，推动企业加强职业健康文化建设，努力营造全社会关心关注支持职业健康的浓厚氛围，推动提高广大职工尤其是农民工的职业健康意识和自我保护能力。

此外，姜文良还强调，全国总工会将进一步督促企业切实履行安全生产和职业健康的主体责任，充分发挥监督作用。他说：“安全生产和职业健康事关职工切身利益和根本权益，工会监督依据充分、顺理成章。从国家治理、社会治理、公司治理，到职代会、集体协商制度、专项集体合同，工会监督载体丰富、手段多样。”

“共建共享、全民健康，推动职工健康管理工作，切实维护职工健康权益，推进健康中国建设，工会责无旁贷、义不容辞，我们将一如既往、尽心尽责。”姜文良表示。