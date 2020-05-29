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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

张黎刚：人工智能和大数据在健康管理中发挥重要作用

2020年05月29日14:00 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月29日电（董童）2020年5月由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。28日，在与中国健康管理协会联合主办的主题为“倡导健康管理 守护职工健康”的圆桌论坛上，爱康集团创始人、董事长兼CEO张黎刚在发言时表示，在健康管理生态中，人工智能和大数据发挥越来越重要的作用。

张黎刚表示，在大健康概念被大家接受的今天，人工智能和大数据成为大健康产业与服务中的一个亮点。以疗养体系为例，疗养院的医疗相关配套还是相对落后，而作为国内健康体检和健康管理行业的领军企业，爱康旗下的体检中心覆盖全国超过50个城市，包括杭州西湖的杨公堤、苏州金鸡湖畔、张家界等地所开设的体检和医疗中心，并积极融入人工智能和大数据技术，配套先进的医疗设备，以网络与平台作为优质服务的支撑，为当地群众提供优质的健康服务。

张黎刚表示，对于民营医疗机构而言，一直以来都面临如何保证专业性与专家资源的问题，而大数据和人工智能的运用，可以弥补民营医疗机构专家力量的不足。

此外，在提及体检之后的健康干预，张黎刚认为，受疫情影响，线上诊疗迅速累积了大量的用户，很多医院也建立了网络平台便于追踪病人，国外有几家成功的公司，专门对慢病如糖尿病进行健康干预管理。相信在这次疫情结束后，会有更多公司，无论是医院还是商业机构，都将在这个领域继续发力。

(责编：李轶群、许晓华)


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