孔灵芝：预防疾病、促进健康 要发挥城市的转化促进作用

人民网北京5月29日电 28日，国务院健康中国行动推进委员会专家咨询委员会委员，原卫生部疾控局副局长孔灵芝做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在“完善健康保障体系 构建美好生活”专场论坛上，孔灵芝提出，预防疾病、促进健康，要从机制体制入手，要发挥城市的作用。孔灵芝同时呼吁医疗保险角色转换，应该从被动支付转换为战略购买。

孔灵芝认为，健康的维护绝不是只靠医疗卫生系统就可以做得到。一个人的健康、一个群体的健康、一个社会的健康，一定是大家共同完成的。因此，预防疾病、促进健康，要从制度入手，从机制体制入手，而且一定要发挥城市的作用，通过各级政府的积极参与，来转化和促进健康，将健康促进融入城市可持续发展的各项战略，倡导健康城市建设，跨部门协作，社会动员推动健康可持续发展。

在推动慢性病防治方面，孔灵芝称，此次疫情虽具有传染病特征，但最脆弱的人群还是有慢性基础病的人群、老年人。有基础性疾病，病情更危重，就需要更多救治手段，治疗费用可能就更高，这也凸显了平时加强慢病预防和慢病管理的重要性。

对此，孔灵芝建议，在后疫情时代，一方面，应该加强基层卫生防治网的建设，加强基层的慢病管理能力建设。建立以结果为导向的正向激励机制，不只看服务过程，更要注重服务效果。另一方面，应该积极推进互联网医疗，发挥互联网医疗在复诊、购药、特别是开展健康指导、健康管理方面的重要作用。如果能够和可穿戴设备、动态监测、智慧治疗结合起来，慢病防控效果的质量将会大大提高。

在健康保障方面，孔灵芝呼吁医疗保险角色转换，应该从被动支付转换为战略购买。“当我们把注意力全部集中在保大病、化解大风险上，那么小的风险有可能会转化为大的风险。如果我们能够有效地化解小的风险就能有效控制更大风险的发生。”孔灵芝说，这些年，我们的保险政策不断调整，比如去年开始把高血压、糖尿病的门诊报销纳入保险范畴，这就是一个重大的改革和突破。这种政策导向作用非常好，对于防止将小病转化为大病非常有帮助。

孔灵芝也表示，应该形成一个多层次、多样性的保险机制，包括社会保险等等的参与，这样既能够保大病、化解大的风险，也能够逐步向保健康方面转换，做到以更多人群健康利益最大化为原则。

孔灵芝最后强调，还要进一步提高民众的健康素养。“通过这次疫情，人们对生命、对健康都将有新的认识，改变了很多从前不健康的行为习惯。应该借这样的机会继续巩固和提升。让疾病关口前移，真正从源头上把慢病管理好和控制好。努力使群众少生病、不生病，提高生活质量，延长健康寿命。”孔灵芝说。