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四川抗疫抗旱不误农 抢收抢种保丰收

2020年05月29日08:43 来源：新华网

　　“三夏”时节，四川各地田间一片繁忙，农民抓紧“夏收”，颗粒归仓，同时忙于“夏种”，栽种水稻、玉米等重要农作物。

　　5月中旬，在抢收完小春作物油菜后，四川省中江县永兴镇红槐村村民唐明吉和妻子背上农家肥，来到自家承包地对3亩玉米施肥。“刚刚才下了场雨，雨后追点肥，玉米收成肯定好。”唐明吉说。

　　据了解，中江县已完成小春粮油作物抢收，粮食产量预计可达14.31万吨，其中，小麦产量12.14万吨，较2019年增加0.08万吨。油菜产量预计达8.74万吨。

　　“为了保证粮食生产，我们积极开展农业社会化服务，推广机械化作业。小春收获期间，中江县组织小麦联合收割机具1024台，实现小麦机收率91.42％；组织油菜收获机具468台，实现机收率45％。”中江县农技站站长兰汉军介绍。同时，中江县结合疫情防控需要，利用广播、微信等媒介开展技术培训和信息服务，做好农业生产指导，让生产技术进村入户不误农时。

　　近两个月，四川气候干旱，对农业生产造成一定影响。5月24日的一场及时雨，为农业生产解了围，四川各地农民抢抓农时施肥播种。

　　在四川大邑县永兴村，当地种粮大户黄海通过智慧农业设施，正对自己1000余亩土地上的小麦进行浇灌、打药作业。“今年入夏，天气比往年热，还是有一定旱情发生，但好在灌溉用水、种子、化肥等农资都有保障，没有耽误夏种，加上气候开始好转，预计会实现丰收。”黄海说。

　　记者从四川省农业农村厅了解到，目前四川夏粮收获面积已占总播种量的七成以上，预计6月中旬前可以实现夏粮全部入库。

　　四川省农业农村厅相关负责人介绍，结合对全省20个产粮大县进行调查测产的信息综合研判，预计今年四川夏粮总产量将达425.4万吨，同比增加2.4万吨。

　　“今年小春四川粮食播种面积1642.5万亩，其中小麦882万亩、马铃薯532.5万亩、豌胡豆209.4万亩。测产表明，小麦预计产量将达243.4万吨，马铃薯、豌胡豆预计产量将达145.4万吨、31.8万吨。”四川省农业农村厅相关负责人说。（记者高健钧）

(责编：许心怡、崔元苑)


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