变废为宝——吉林秸秆综合利用见闻

5月下旬，东北春耕春种接近尾声，松嫩大地上一片新绿。近年来，吉林省在全省范围内推广保护性耕作模式，一边推进秸秆还田，增加土壤有机质，一边发展燃料化、饲料化等秸秆利用新业态，肥了黑土地，富了农户家。

“懒汉种地”，不收秸秆

种地不用收秸秆——放在几年前，在吉林省许多农户的眼里，这简直是“天方夜谭”。但随着保护性耕作模式的推广，这一“天方夜谭”渐渐变成了现实。

松原市宁江区伯都乡农民孙凯说：“按以前的评价标准，春耕时候，看谁家能干又勤快，就看看他家地里干不干净。但这几年，‘懒汉种地’越来越流行。”

农民们所说的“懒汉种地”，指的就是保护性耕作。秋天不收秸秆，春天不烧秸秆，种玉米时不灭茬、不打垄，直接在铺满秸秆的地里播种。

切断秸秆、挖开土壤、放进种子、压实土层……免耕播种机以10公里的时速驶过，复杂的播种动作一气呵成。“黑土地上干‘绣花活’，耕种效率大大提高。”吉林省双辽市宏野农机种植合作联社理事长金铁英说。

通过财政补贴、试点推行等方式，吉林在全省推广保护性耕作。从“推着走”到“自己走”，从免费作业“没人理”到有偿服务“排长队”，越来越多的农民开始青睐“懒汉种地”。2019年，全省保护性耕作面积突破1000万亩，今年预计达到1800万亩。

黑土变厚，产量增长

保护性耕作能让秸秆腐烂在地里，增加土壤有机质，既保护了黑土地，又能提高产量，增加农民收入。

“前几年土质发干，经过几年秸秆还田，土壤湿润度增加了，肥力也变大了。”松原市金秋园合作社社长李国臣说，“铁锹铲下去，能看到的蚯蚓越来越多。”

李国臣和社员们从2015年开始实施保护性耕作，他掐着指头算了一笔账：几年下来，耕作层变厚了5厘米，每公顷化肥用量减少了200公斤、增产玉米2000公斤。

位于吉林西部的双辽市气候干旱，沙性土壤约占耕地面积80%。“春耕见苗三分喜”——当地农民祖辈流传着这句话，意思是只要种子能出苗，就已经开心得不得了。

“春雨贵如油，秸秆还田后提高了土壤保墒能力，相当于一场30毫米的降雨，提高了出苗率。”双辽市秀水村农民刘国全说。经过几年推广，当地90%以上的玉米地实施了保护性耕作，亩均增产粮食近50公斤、增收70元左右。

废物利用，秸秆卖钱

在吉林，有的秸秆还了田，有的秸秆卖了钱。在秸秆能源化、肥料化利用方面，许多新业态正在蓬勃发展。

在梨树县，种粮大户张帅依托500公顷玉米田，办起燃料颗粒厂，一吨秸秆颗粒能卖500元；在松原市宁江区，禾众科技公司用秸秆生产发酵肥，远销山东等地；在扶余市，村民们把水稻秸秆做成草帘、草绳卖给大棚种植户，从事编织作业的农民每天能赚100多元；在双辽市，水稻秸秆做成的稻草砖远销日本，成了和牛爱吃的饲料，1公顷秸秆能卖1000多元……

随着秸秆综合利用水平的提升，许多农民还转行做起“秸秆经纪人”。“团队一年能经手4万多吨秸秆，收入30多万元。”扶余市秸秆经纪人王国良说。他们一边沟通乡镇村屯，组织专业人员收割收购秸秆，一边将其送往生物质电厂和下游加工企业，畅通了秸秆利用的各个环节。

吉林省发改部门和农业部门测算，全省全年秸秆可收集利用量约4000万吨。随着保护性耕作技术和综合利用方式的推广，2019年秸秆综合利用量超过2800万吨。吉林省发改委副主任田富英表示，预计2020年秸秆综合利用量超过3300万吨。（记者褚晓亮、段续、徐子恒）