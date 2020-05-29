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多地夏粮成熟 小麦主产区开启“三夏”抢收抢种模式

2020年05月29日08:35 来源：央视网

　　春争日，夏争时”。这两天全国多地夏粮成熟，小麦主产区纷纷开启“三夏”抢收抢种模式，广大种植户们巧妙利用各种现代科技助力麦收，确保小麦颗粒归仓。

　　中原进入三夏 农机合作社开展一条龙作业

　　5月25日上午，在河南省新蔡县余店镇的千亩高标准农田里，联合收割机正在作业，中原进入“三夏”时节。今年河南共有410万台农机投入“三夏”，全省7094家农机合作社将开展订单作业、一条龙作业等农机服务，成为麦收的主力军，确保小麦机收率稳定在98%以上，玉米机播率稳定在90%以上。

　　河南省小麦产量占全国四分之一左右，今年受疫情影响，河南各地坚持一手抓疫情防控、一手抓春耕生产，特别是在4月下旬，河南省部分地区出现了小麦条锈病、赤霉病大规模爆发，通过开展群防群治和统防统治，省市县财政安排资金4.62亿元，投入病害防治中，防控面积达1.46亿亩次，有效遏制了病害流行蔓延。全省小麦长势良好，夏粮有望再获丰收。

　　“关中第一镰”开镰 抢收效率高

　　5月24日，陕西渭南的潼关县开始收割小麦，标志着今年的“关中第一镰”正式开镰收割，陕西省“三夏”大规模麦收也将由东向西陆续展开。在潼关县秦东镇港口社区西厫一组，一台小型收割机来回穿梭在田间地头忙碌地作业。今年收割采用的是小型履带式收割机，更加适宜这里的块式地形，不仅抢收效率高，时间快，收割后群众可直接装进袋子，大大减少了劳力。

　　全过程机械化 一人管理千亩农田

　　这两天，江苏境内的小麦也逐渐进入成熟期，自南向北陆续收割。在江苏省南通市港闸区，6500亩小麦从上周开始正式收割，得益于现代化的农业生产管理手段，这两年这里已实现旋耕、种植、收割等全过程的100%机械化作业，一个人就可轻松管理上千亩农田。

　　目前，江苏省小麦苗情长势为近6年最好，如果后期天气正常，今年江苏夏粮也将迎来丰收。

(责编：许心怡、崔元苑)


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