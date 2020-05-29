儿童健康科普｜夏季如何养护孩子脾胃？

编者按：

6月1日儿童节前夕，光明网中医频道联合北京中医药大学东方医院推出儿童健康科普。本期内容聚焦“小儿脾胃”，如何养护孩子脾胃？四个方法告诉你！

本期专家：北京中医药大学东方医院儿科 尹英敏 吴力群、郝宏文

说到“夏季”，我们就联想到“冷饮”，在炎热的夏季吃一根雪糕，很是惬意，对孩子来说，更是喜欢。但是一根根雪糕，也许就是伤及孩子脾胃的元凶。在古代有“春夏养阳”的养生理论，加之孩子本身“脾常不足”的生理特点，所以在夏季更应该顾护孩子的脾胃。为了孩子的脾胃，我们应该做到以下几个方面：

第一：戒“凉”

春夏之季阳气生发，此时应该顺应阳气生发之势，戒“凉”以免伤及脾阳。首先，不要过度食用“寒凉”食物，如冷饮、生冷海鲜，还有直接从冰箱拿出的东西等。除了寒凉的食物，还要注意直接感受的寒凉。俗话说“寒从足下起”，光着脚丫在瓷砖地上走路，夏季空调温度太低，这些都容易导致腹部、足部受凉感寒。

第二：食“甘”

食物有“五味（酸、苦、甘、辛、咸）”，五味相合于五脏（肝、心、脾、肺、肾），所以甘味入脾可以补脾，而且味道偏甜，孩子会比较喜欢。在夏季家长可以给孩子适当食用甘味的食物，如苹果、西瓜、丝瓜、红枣、小米，薏苡仁、芋头、山药、土豆、胡萝卜、红薯等，可以做成粥、汤、菜肴、果汁等，但是也要注意，甘味食物多食容易阻碍脾胃的运化，气机不畅，出现腹胀、便秘的情况，所以不要一味过多或只吃甘味食物，还应该搭配其他食物，营养均衡。另外夏季不要过多食用酸性食物，如山楂、酸奶、西红柿、乌梅、橘子等，过酸容易克伐脾土，妨碍孩子脾胃的消化功能。

第三：多“动”

近期，由于疫情的影响，孩子在户外运动比较少，加之吃的太多，过多的食物壅滞脾胃，影响脾胃的运化功能，出现厌食、腹胀、口臭及便秘的症状。在夏季，也可以多增加户外运动，如上午9-10点，下午4-5点可以去公园多运动，散步、跑步、或游戏。运动可以增强脾胃的功能，促进消化。

第四：动“手”

夏季衣着单薄，便于给孩子进行小儿推拿按摩。在家里家长可以给孩子进行简单的推拿按摩，调理孩子脾胃。家长可以用双手搓热后给孩子摩腹，如果孩子平素脾胃虚弱，厌食、大便偏稀，可以逆时针摩腹；如果孩子口臭、腹胀、便秘可以顺时针摩腹。另外可以选择补脾经、捏脊等治疗，不仅可以调理脾胃，还可以帮助孩子改善食欲，通畅大便。

中医认为孩子的生理特点为“脾常不足”，然而脾为阴土，夏季湿邪及寒冷饮食，最易损伤脾阳。因此夏天来临，切忌过食寒凉的食物及处于过凉的环境，注意顾护阳气，保护孩子娇弱的脾胃。（整理/光明网记者 武玥彤）