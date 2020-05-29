儿童健康科普｜孩子个子不高是问题吗？

编者按：

6月1日儿童节前夕，光明网中医频道联合北京中医药大学东方医院推出儿童健康科普。本期内容聚焦“孩子身高”，孩子个子不高是不是有问题？矮小症就是要打生长激素治疗吗？正常偏矮孩子家长日常该如何做？

本期专家：北京中医药大学东方医院儿科 刘奕 吴力群

随着社会发展，人们生活水平逐步提高，家庭对孩子已经不仅仅局限于是否吃饱穿暖的基本需求了，而是对其全面健康发展越来越关注。尤其是孩子的身高受到每一位家长的关系。

孩子现在的身高是否正常？

可能家长们都有感觉，孩子身高生长并不是匀速的，年龄越小增长越快。1岁以内的孩子生长最快，新生儿出生时身长平均为50cm，生后第一年身长增长最快，约为25cm，其中前3个月约增长12cm。第二年生长速度减慢，约10cm左右，也就是2岁时孩子身长约85cm。2周岁后至青春期身高(长)增长平稳，每年增高6-7cm，最少不应低于5cm。进入青春期，身高增长出现第二个高峰，其增长速率约为学龄期的2倍，持续2-3年。女童较男童略早开始2年。

所以，家长们可以给孩子做个记录，每3-6个月记录一次孩子的身高和体重，看看孩子每年的身高体重增长了多少。

孩子个子不高是不是有问题？

有的家长觉得自己的孩子比同龄矮，很是焦虑，是不是“矮小症”？如果想知道孩子是不是“矮小症”，首先要了解什么是“矮小”。

矮小症是指儿童的身高低于同性别、同年龄、同种族儿童平均身高的2个标准差（-2SD,标准线称SD）。以下情况提示患儿生长缓慢：①儿童的生长速度2岁前小于7厘米/年；②5岁到青春期小于5厘米/年；③青春期小于6厘米/年。

如果孩子符合这个条件，那家长们就要警惕了，孩子有可能患有“矮小症”。这时最好带孩子到医院就诊，以进一步的明确诊断，早期诊断，早期干预。

矮小症就是要打生长激素治疗吗？

患有矮小症要打生长激素吗？其实不然。矮小只是一个症状而已，造成矮小有很多病因，生长激素缺乏或是生成不足只是造成矮小的一个原因而已，还有家族性矮小，生长激素不敏感，骨骼发育障碍以及一些内分泌的疾病都有可能造成矮身材。

那么，治疗起来就要根据不同病因采取相应的诊疗。根据病因治疗，治疗原发病；保证充足营养，适当的运动以及一定的心理治疗；根据所缺乏的激素给予相应替代治疗。所以生长激素的治疗只是矮小症治疗的一种手段，要根据孩子的病因进行选择使用。

正常偏矮孩子家长日常该如何做？

个子偏矮小的孩子，需要早期干预，家长注意观察发展进程。可以从日常养护做起：①保证充足睡眠，加强体格锻炼与户外阳光照射等，促进其生长。②要特别注意营养均衡，营养不足导致的应合理喂养，给与全面均衡的饮食，培养良好的饮食习惯，中医中药调理脾胃，增强食欲，促进营养吸收，以改善小儿的营养状况。③不可以因为孩子个子矮就给宝宝吃大量的补品，因为其中可能含有激素，可能刺激儿童提早发育成熟，造成性早熟，反而导致最终身材矮小。④春主生发，生机蓬勃，春季是小儿生长发育最迅速的季节，抓住时机，运用中医药调理孩子的脾肾功能，增强体质，减少生病，同时促进孩子长高。

再次提醒，孩子个子不高的家长，应给孩子做好定期体检，并加以记录，观察孩子身高增长速度变化，建议每3~6个月检查一次，发现异常，及时就医。（整理/光明网记者 武玥彤）