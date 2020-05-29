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甘肃着力推动“中医药+”新业态 促高质量传承创新发展

2020年05月29日08:19 来源：中国新闻网

甘肃省委、省政府近日印发的《关于促进中医药传承创新发展的若干措施》中提到，该省要着力推动中医药产业高质量发展，做活“中医药+”新业态，发展中医药康养旅游，依托甘肃陇东南国家中医药养生保健旅游创新区，重点建设7个中医药健康旅游示范基地，打造国际中医药旅游目的地，推动甘肃中医药传承创新发展。

甘肃省是全国中药材主要产地之一，现有中药资源约2540种。目前，甘肃中医药已发展成为该省十大产业之一。2013年以来，作为中国中医药对外合作交流执行省份，先后在乌克兰、法国、新西兰、匈牙利等“一带一路”沿线国家成立了岐黄中医学院或中医中心，推动了中医药国际化进程。

该措施还提到，要做优中药材标准化种植。优化道地药材种植布局，打造道地药材优势产区，全省中药材种植面积稳定在500万亩左右。全面推行中药材标准化种植，加大种子种苗选优提纯、统繁统供力度，普及应用生态种植技术，创建一批国家、省级中药材特优区，建成当归等11个大宗道地药材绿色有机示范基地。到2025年，全省中药材标准化种植率达到50%以上。

做强中药精深化加工。打造中药加工产业集群，引进一批中药龙头加工企业，培育一批中药企业集团，提升一批中药骨干企业，提升企业综合实力和核心竞争力。建立中药材收储制度，提升中药材仓储能力，支持定西、陇南等建设标准化、规模化中药材仓储物流基地，到2022年全省中药材静态仓储能力达到130万吨，2025年达到160万吨。

甘肃官方发布该措施的通知时称，要加快推动该省中医药传承创新发展，推进中医药产业事业并举，将中医药打造成支撑甘肃绿色发展崛起的新兴支柱产业，实现该省由中医药资源大省向中医药强省跨越。

该措施还提出，全力提升中医药事业发展水平。健全中医药服务体系，深入实施“互联网+中医药健康服务”行动，大力发展互联网中医医院。发挥中医药在维护健康中的独特作用。建立健全中医药应对突发公共卫生事件工作机制，将中医药机构和人员纳入突发公共卫生事件应急体系，成立中医药防治专家组，组建相应的中医药应急救援队伍，建立中西医协同应对工作制度。

对于加快促进中医药传承创新发展，甘肃官方还提出，挖掘传承甘肃中医药精髓。加强典籍研究利用，深入挖掘人文始祖伏羲、医祖岐伯、针灸鼻祖皇甫谧、敦煌医学、武威汉代医简等中医药资源，建立中医药古籍和传统知识数字图书馆，形成具有甘肃特色的中医药文献。加快推进活态传承，完善学术传承制度，加强名老中医学术经验、老药工传统技艺传承，实现数字化、影像化记录。(记者 丁思)

(责编：许心怡、崔元苑)


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