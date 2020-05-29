中国夏粮小麦进入集中收获期 进展顺利已收获约两成

中新社北京5月28日电 (记者 陈溯)“五月人倍忙，轻风麦叶黄。”记者28日从中国农业农村部获悉，中国已进入夏粮小麦集中收获期，截至目前，全国收获进度已约两成。

自5月下旬以来，中国夏粮主要作物小麦由南向北梯次进入集中收获期。截至5月28日16时，全国已收获小麦6500万亩，收获进度约两成，其中四川麦收进入尾声，湖北收获进度过九成、河南过三成、安徽过两成。“三夏”(夏收、夏种、夏管的简称，是一年中第一个大忙，每年5月下旬开始，至6月中旬结束)大规模小麦跨区机收全面展开。

农业农村部指出，要毫不松懈打好疫情常态化防控条件下农机跨区作业这场硬仗，确保夏收夏种夏管机具投入总量稳中有增、作业水平稳中有升、作业市场稳定有序，努力实现夏粮由“丰收在望”转化为“丰收到手”、将秋粮播在丰产期，为稳定全年粮食生产、保障粮食安全提供支撑。

据统计，今年将有1640万台各类农业机械和320万农机手投入今年“三夏”生产服务，助推主产区夏收、夏种、夏管实现全程机械化。共组织调度65万台联合收割机参与夏收，同比增加1万台，8公斤以上大喂入量机型占比达到70%，同比提高10个百分点。预计黄淮海主产区小麦机收率、玉米机播率将分别达到96%、90%以上。

为应对疫情和天气等不确定因素影响，农业农村部专门制定“三夏”农机跨区作业应急处置工作方案，开通全国作业信息服务平台，妥善应对可能出现的农机跨区转运不畅、麦收机具供需失衡等情况。针对湖北夏收初期联合收割机出现较大缺口情况，农业农村部协调周边省份紧急调度1.9万台联合收割机赴鄂支援抢收，目前湖北夏收进展顺利，3000多万亩粮油作物已实现颗粒归仓。(完)