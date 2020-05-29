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广泛开展线上运动会、直播教学等活动

新疆：“云健身”成为新时尚

本报记者  李亚楠

2020年05月29日07:38 来源：人民网－人民日报

　　今年1月底，新疆维吾尔自治区体育局与自治区卫生健康委员会联合推出“健康新疆·体育战疫”健身线上活动。在线上运动会环节，共有1560人参加了广播体操比赛，新疆体操协会秘书长李莉和协会会员担任线上评委，坐在电脑前为参赛视频打分。

　　4月底，第二季健身线上活动启动，“成绩好不好，观众说了算。此次活动主题是‘全民健身进家庭’，进行优秀运动视频线上展播评选，根据线上点赞数来确定获奖者。”新疆维吾尔自治区体育局群众体育处处长翟鸿飞告诉记者。除了线上运动会，还有不少健身爱好者通过网上直播课程、微信群打卡等多种形式坚持锻炼，越来越多的人参与其中。

　　居家锻炼激发健身热情

　　忙完一天的工作，在家里锻炼身体，然后再把活动内容“晒”到朋友圈，这是乌鲁木齐市民刘盼每天的“固定动作”，朋友的点赞和评论让她的动力更足。

　　说起健身给自己带来的变化，刘盼的感受和刚开始那会儿不一样了，“最初健身是为了减肥，现在更注重身体健康，适度运动搭配合理饮食，精神状态都好了很多。”过去，刘盼没少在健身房办卡，但很难坚持，“主要是时间难以保证，下班后要照顾孩子，往返路上还得花时间。”自从开始了居家锻炼，时间的问题解决了，刘盼的运动习惯也养成了。

　　如今在新疆，像刘盼一样居家健身的人越来越多。健身线上活动启动后，线上运动会、直播教学、知识竞赛、居家健身故事征集等活动进一步激发了人们的健身热情。

　　线上课程发挥带动作用

　　5月初的一个上午，两位资深教练在直播平台上进行教学，学员在云端交流，享受“云”上健身乐趣，这是第二季健身线上活动的内容之一——线上教学。120分钟里，课程在线浏览量达51.8万人次。

　　不少健身企业尝到了线上教学的甜头。姜疆是某健身企业的一名团操教练，疫情期间，他所在的企业组织健身教练进行了100多场免费的健身直播，内容涵盖瑜伽、民族舞、普拉提等，累计有4.6万余人参加了线上课程，姜疆也积极参与到直播课程中。

　　乌鲁木齐市民吴倩从网上了解到该企业的线上课程后，一直跟着视频在家锻炼，健身企业恢复营业后，她在离家最近的门店办理了会员卡。像吴倩这样从线上转为线下会员的人还有不少，该企业董事长张智告诉记者，公司业务转为线上的这段时间里，带来了意想不到的收获，“据不完全统计，由于线上直播课程的带动，企业新增线下会员600余名。”

　　尝到了线上带动的甜头，张智重新规划了公司的业务发展，目前正在筹备付费课程，“线上业务的开展，有效降低了成本、扩大了覆盖面，而且时间灵活，既能让老会员保持运动习惯，又能吸引新会员，对线下业务的发展有很好的促进作用。”

　　科学健身越发深入人心

　　“徐老师，麻烦您帮忙看看我的动作标准不标准，怎么纠正？”一打开微信群，就有不少人发来视频请社会体育指导员徐宝珠指点。退休多年的徐宝珠是一名健身操爱好者，平时就喜欢带着身边的人一起运动。2012年，经过培训，她成为一名社会体育指导员。

　　疫情期间，徐宝珠建起200多人的微信群，每天早上在群里教授广播体操、健身舞蹈等，“我先讲解动作要领，把自己的示范视频发到群里让大家照着练习，大家学会了再拍视频让我点评，我主要帮助大家规范动作，科学锻炼。”这期间，徐宝珠还组织了一次为期3天的线上比赛，“把我认识的国家级裁判员都招呼过来帮忙评分，大家都很高兴！”

　　新疆维吾尔自治区社会体育指导员协会秘书长彭宿雎告诉记者，目前新疆共有5.1万余名社会体育指导员，据不完全统计，从春节至今，6200余名社会体育指导员进行了包括太极拳、毽球、八段锦等34个项目的健身指导，录制了1000余条居家健身短片，带动21万余人参加全民健身活动。

　　“社会体育指导员在居家健身中发挥着宣传者、组织者、引领者的作用，帮助大家科学健身。”彭宿雎认为，体育锻炼要科学适度，每个人要根据自身条件和身体状况，循序渐进开展锻炼，“居家健身，目的就是要强身健体。”


　　《 人民日报 》（ 2020年05月29日 10 版）

(责编：许晓华、李轶群)


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