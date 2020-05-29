许启金委员：担当，写在杆塔线路上

野外巡线、杆塔检修、高压线上带电作业……这是全国政协委员、电力工人许启金的日常工作。作为国网宿州供电公司输电运检室带电班副班长，今年57岁的许启金在疫情发生后第一时间冲在前方，坚守一线岗位，守护万家灯火，把履职尽责的战疫故事写在杆塔线路。

今年春节，许启金和往年一样在值班中度过，不一样的是，疫情期间他既要带领团队维护原有管辖线路，还要代管安徽宿州境内9条80万伏线路的巡检任务，压在身上的担子越来越重。

巡查线路听起来轻松，却要用双脚一步一步夯实。不仅每天徒步10多公里，还要途经山路陡坡，遇到雨雪天气更是崎岖泥泞。“不少村庄因为疫情防控封了路，我们就得变换路线，想办法绕道继续巡线。”许启金介绍。巡线路程远，体能消耗大，吃饭也成为新问题，许启金便鼓励大家带上干粮，喝点水，垫垫肚子继续坚持。

每天与高压线打交道，危险不言而喻，许启金却一干就是38年。他不仅勇于吃苦、敢于创新，还毫无保留地把经验技能传授给一线工人。如今，他培养的一批批徒弟已成为青年骨干，廖志斌就是其中之一。廖志斌果然不负期望，攻关技术难题，申请国家专利，成为出类拔萃的岗位能手。

全国劳动模范、全国道德模范、全国技术能手……尽管获得过很多荣誉，许启金始终把自己定位为一名普通的电力工人。履职3年来，许启金时刻牢记全国政协委员的身份，即使在抗疫一线，他也边工作边思考，通过政协委员移动履职平台提交了加强防疫医疗物资储备与战时应急采购的提案，很快就被采纳。

“身为一名电力工人，我有责任保障电网安全稳定运行。身为全国政协委员，我也应当冲锋在战疫一线。”把履职担当写在杆塔线路，许启金说到了，也做到了。

《 人民日报 》（ 2020年05月29日 07 版）