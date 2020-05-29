北京50家医院向河北对口医院派驻医疗队

记者从河北省卫生健康委获悉，日前，北京大学第三医院、北京协和医院等50家医院选派专科专家到河北对口医院坐诊，以方便河北患者不出省就能享受北京优质医疗资源，减轻就医负担。

根据中央对口帮扶和健康扶贫部署要求，2016年北京市医疗机构与河北张家口、承德、保定市23个县（区）医院建立了精准帮扶关系，向河北派驻涵盖了内科、外科、儿科、妇产科、眼科、骨科、护理等多个专业的医疗队或医疗人员，在当地开展门诊、手术、会诊、人才培养等诊疗服务和技术帮扶。

在常态化疫情防控形势下，北京二级及以上医疗机构仍实施非急诊全面预约服务。对此，为做好首都疫情防控同时兼顾河北患者就诊，北京50家医院选派专科专家，到对口医院开展对口帮扶工作。河北患者可查询《2020年北京医疗机构帮扶河北医疗机构名单》，就近解决就医需求，疑难重症患者也可利用当地医院与北京相关医院的帮扶关系和远程服务等方式解决就医需求。

（记者 白波）