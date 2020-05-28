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2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

徐剑东：构建健康城市 需要各因素及环节协同发展

2020年05月28日19:47 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月28日电 28日，浙江省桐乡市人民政府副市长徐剑东做客人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“健康城市建设 助力健康中国”的专场论坛上，徐剑东表示，健康城市建设只有起点，没有终点，要持续改进各类影响因素，才能推动健康城市发展。

浙江省桐乡市作为建设健康城市的试点城市之一，在2019年获得了浙江省第一名的成绩。作为城市的建设者和管理者，徐剑东表示，桐乡市一直坚持以卫生创建为抓手，营造健康的生活环境。“改善人居环境，体现人本理念是城市化进程的必然要求，也是建设健康城市的主要目标。”过去的一段时间，桐乡市委市政府在市区实施了创卫一二三工程，即创建一个国家卫生城市，两个卫生区和三个卫生街道。在农村共实建设了九个国家卫生镇，一百个省级卫生村，一千个社区卫生单位，国家卫生镇已实现全覆盖。今年将全面启动所有镇、村健康建设。

在构建健康社会方面，徐剑东总结说，建设健康有序的和谐社会是构建健康社会的突破口。要坚持经济社会协调发展，健全社会保障体系。桐乡市已经在“互联网+养老”方面进行了有力的探索，在不断推进健康产业的多形式发展中，取得了一定的成绩。此外，针对培育健康人群，桐乡市坚持以活动为载体，组织多项健康活动，鼓励民众参加。

徐剑东表示，桐乡市未来将会重点突出，实施“一把手”工程、树立“一盘棋”思想，以创建为抓手，推进实施多项行动，做到点面和条块相结合，助力健康城市建设，整体提升桐乡市健康城市的水平。

(责编：李轶群、许晓华)


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