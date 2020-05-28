王建辉：健康城市建设需要群策群力 贵在久久为功

人民网北京5月28日电 28日，北京市东城区委卫生健康工委书记、卫生健康委主任王建辉做客由人民网·人民健康主办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“健康城市建设 助力健康中国”的专场论坛上，王建辉表示，健康城市需要人人参与、行行出力、部门协同、社会共建，共同推动健康中国建设。

王建辉指出，当前我国新冠肺炎疫情防控已取得阶段性成果，但也需针对疫情防控过程中暴露的公共卫生体系漏洞和短板进行经验总结和探索完善。“2020年政府工作报告中提出要加强公共卫生体系建设。我认为应该从健全公共卫生体系、加强公共卫生应急管理体系建设、深入推进健康中国建设等多个方面入手。”王建辉表示，后疫情时代，加强健康城市公共卫生建设需要巩固疫情防控中好的做法，针对现存问题应及时解决并补齐短板。

针对北京地区健康城市建设的经验做法，王建辉介绍，一是坚持健康优先发展战略，明确各项指标任务和责任单位。二是打造健康生活环境，优化健康服务的供给，包括环境整治、垃圾分类、食品安全、优化基础设施与基层医疗服务等。三是实施健康促进行动，广泛开展爱国卫生运动，包括健康素养提升、全民健康普及、心理健康促进、无烟环境推进和重大疾病防控等五大健康促进行动。四是建立医养结合体系，建立健全老龄健康服务体系。

“建设健康城市需要群策群力，贵在久久为功，下一阶段东城区将继续创新方式方法，推进环境整治，开展健康促进，把全生命周期的健康管理理念贯穿城市的规划、建设和管理的各个环节。”王建辉说。