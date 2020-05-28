李鹰：精准养老助力健康城市建设

人民网北京5月28日电 28日，北京大学医学部医养结合养老产业研究中心主任李鹰做客由人民网·人民健康举办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“健康城市建设 助力健康中国”专场论坛上，李鹰提出,健康城市建设需要推进医养结合，根据老年人的实际需求发展多种类型、不同层次的医养结合服务。

李鹰表示，在健康城市的建设方面需要考虑到老年人出行交通、医疗卫生以及食品安全和环境质量的需求。随着人均寿命的延长，进入老年期的群体，慢性病、多种病共存是普遍现象，高龄老人失智失能的风险增大，因此，医养结合的养老服务体系建设，在未来健康城市建设中是一个不可忽视的问题。

老年人是社会重要的组成部分，人口老龄化将会给健康城市的建设带来系列挑战，李鹰表示，可以将“精准”的概念引入到医养结合养老中，在满足基本服务的前提下，从年龄结构、文化习俗、经济水平等诸多方面，对老年群体进行精准分层，根据城市之间、地区之间的经济发展水平和文化的差异，制定出适应老年人需求的医养结合服务体系。谈到医养结合要分清刚需和产业的界限，这里的“医”是和“养”紧密联系的，是适应老年人疾病需求的医，我们需要在概念上逐步厘清，更加准确的定位，逐渐调整并建立一个适应老龄社会健康需求的低成本、可持续、覆盖面广的医养服务体系。健康城市的建设和发展，使得老年人真正能够老有所医，老有所养，老有所依。