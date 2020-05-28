张平：让科技走进每个城市和家庭 引领健康新生活

人民网北京5月28日电 28日，中国科学院科技产业化网络联盟理事长张平做客由人民网·人民健康举办的2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛。在主题为“健康城市建设 助力健康中国”专场论坛上，张平提出，健康城市是健康中国的重要载体，要让科技更有序、有效地、有质量地走向市场和千家万户。

张平表示，健康城市是健康中国的重要载体，体系化的建设和规划至关重要。可以通过利用互联网平台来整合资源、利用资源、更有效地分配资源，将线上和线下服务同时跟进。利用我国在5G建设、信息化建设方面的成果，作为健康城市信息化建设的重要载体，通过不同的角度将健康中国落实到方方面面。

“互联网+”时代，移动互联网、大数据、人工智能等新一代的前沿信息技术为传统健康行业带来了新的发展契机，对于运用科技创新助力健康城市建设方面，张平表示，新的技术和研究成果的应用，对推动健康中国、健康城市、健康社区的建设具有很大的作用和意义。要做好科技和市场之间的平台、通道、桥梁、纽带，真正让科技在社会生活中生根开花、结出成果，也造福于每个人。