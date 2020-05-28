邵蓉：中国制药欲跻身世界前列需要更加完善的政策生态系统

人民网北京5月28日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在25日举行的主题为“大国战略：药物创新与质量”的圆桌论坛上，中国药科大学国家药物政策与医药产业经济研究中心执行副主任、国家药监局修法专家组成员与《药品管理法》和《疫苗法》两法宣讲团成员邵蓉表示，国家在政策方面鼓励发展创新药，不仅起到了引领作用，还有保驾护航的作用，但中国制药欲跻身世界前列需要更加完善的政策生态系统。

国家政策为中国药物创新加速保驾护航

邵蓉指出，2015年至今，在创新药物的审批审评政策的改革探索上，我们的工作成果是可圈可点的，在去年修订的《药品管理法》的时候已上升到了法律的高度。

近几年，在发展创新药方面，中国以国际化的眼光和视野在开展药物研发的相关工作。比如在新修订的《药品注册管理办法》中，包含了境外临床试验数据在境内注册的采纳原则；药品上市注册中，也把境外生产药品的注册申请，按照境内生产药品的细化分类和相应的申报资料要求执行；颁布相关政策加快了临床急需药品医疗器械的审评审批；同时，建立了中国药品上市许可持有人制度，即MAH制度，将上市许可与生产许可分离的管理模式，在这种机制下，上市许可和生产许可相互独立，上市许可持有人可以将产品委托给具备条件的生产企业生产，通过契约把产品以最快的速度推向市场。MAH制度推动我国医药产业的资源有效整合，并促进现有的医药产业专业化提升。邵蓉表示，这些政策的发布体现出了大国担当的格局。在创新药全球贡献度方面，中国正在从第三梯队向第二梯队迈近。

“中国的创新药虽然位列国际第三梯队，但增长速度较快。”邵蓉呼吁，在未来创新药发展方面，我们的政策生态系统必须要兼具两点：一是要开放，我国需要吸引全球创新的药物到中国首发上市，为中国患者造福；同时，还要鼓励本土创新，提高自身创新药物研发能力，实现两条腿走路，两条腿都要壮。

研发创新需要更多产业激励政策,需要更加完善的政策生态系统

鼓励创新不是一个部门的事，需要所有牵涉到的政府、企业、协会及各种相关组织，从政策、资金、人才等多方面去推进和激励。中国的药物研发创新，现在有了注册审评审批环节的众多利好政策，这已经是很大的进步，但还远远不够。

站在国家层面上，医药创新首先应当考虑的是融资环境。当有了资金来源后，会涉及到各方面的政策，包含对科研人员的职称评审、奖励等一系列的政策。产业化研究固然重要，基础研究在中国更显重要，对担负着不同使命、不同环节的科研机构、科研人员的评估、升迁、考核等一系列政策要有差异化。基础研究薄弱会对整个创新效果带来影响。

产品上市以后，还涉及到产业激励的问题，需要大力加强和完善。比如是不是有鼓励创新的税收激励政策；是不是被采购；是不是有支付能力；是不是有除了专利以外的数据保护和市场独占政策；对创新药品是不是应给它一段时间的保护性价格来鼓励其创新积极性；还有知识产权保护；专利的链接制度怎么建立；专利保护期补偿等等。

邵蓉最后表示，我们国家的医药创新要想真正走到国际第一梯队，应该建设一个整体的、系统的、协同的生态发展体系。任何一个环节都不能有短板，这是一个政策生态链，某一个点政策的变化会牵一发而动全身。建立一个这样完善的生态政策体系是任重道远的，目前某几个环节可能已经打通，但整个宏观的政策体系建立还有一段艰难的路程要走。