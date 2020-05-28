热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

何计国：适量摄入坚果类有助身体健康

2020年05月28日10:28 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月28日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在27日举行的主题为“传播营养科学，守护大脑健康 ”的圆桌论坛上，原中国农业大学食品营养与安全系主任何计国表示，坚果类食品富含多种人体所需要的营养物质和大量的微量元素、矿物质，适量摄入有助于身体健康。

在被问到核桃中哪些成份对脑营养有好处时，何计国介绍，核桃富含多种对大脑有益的营养成分，比如亚油酸，亚油酸可以通过链延长、烯化形成花生四烯酸，进一步转化成前列腺素，具有扩张血管、降低血小板聚集性，从而促进血液流动性，保证大脑的血液供应。

“核桃等坚果类含有一定的α-亚麻酸，但含量不高，α-亚麻酸属于ω-3系脂肪酸，可以通过延长链转化为EPA，DHA是大脑必须，促进神经系统发育，也有降血脂效果，还有对视神经发育的促进作用。”

核桃等坚果类食品中对神经有益的一个重要成份是卵磷脂，卵磷脂也称磷脂酰胆碱，可以为机体提供胆碱，形成神经递质乙酰胆碱，从而维持神经系统的功能。卵磷脂从在于坚果、油料作物，但是食用油脂中没有卵磷脂，因为制油过程中，为防止油脂沉淀，卵磷脂被除掉了，所以坚果、大豆等油料作物、蛋黄等是卵磷脂的主要食物来源。卵磷脂除可以形成神经递质外，也具有降血脂的作用。

何计国介绍，坚果类食品，富含B族维生素，瓜子、花生中维生素B1、B2含量非常高，经过一系列变化，将帮助新陈代谢，还利于身体发育。坚果具有良好的作用，但也是高能量食品，不宜过多食用，每天可适量摄入坚果类食品。

对于即将面临高考的学生，何计国建议，高考生要关注两个方面，一是免疫力，二是脑营养。首先，要保证基础营养，如足够的糖分，可以保证大脑的能量供应，足够的蛋白质、维生素和矿物质可以维持机体的免疫力、神经活跃的消耗等；其次，可以选择含有卵磷脂的食品如蛋黄、大豆、坚果等，选择含有ω-3脂肪酸的食品如海鱼特别是深海鱼以及亚麻籽油等。 

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn