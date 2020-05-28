何计国：适量摄入坚果类有助身体健康

人民网北京5月28日电 近日，由人民网·人民健康主办的2020年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在27日举行的主题为“传播营养科学，守护大脑健康 ”的圆桌论坛上，原中国农业大学食品营养与安全系主任何计国表示，坚果类食品富含多种人体所需要的营养物质和大量的微量元素、矿物质，适量摄入有助于身体健康。

在被问到核桃中哪些成份对脑营养有好处时，何计国介绍，核桃富含多种对大脑有益的营养成分，比如亚油酸，亚油酸可以通过链延长、烯化形成花生四烯酸，进一步转化成前列腺素，具有扩张血管、降低血小板聚集性，从而促进血液流动性，保证大脑的血液供应。

“核桃等坚果类含有一定的α-亚麻酸，但含量不高，α-亚麻酸属于ω-3系脂肪酸，可以通过延长链转化为EPA，DHA是大脑必须，促进神经系统发育，也有降血脂效果，还有对视神经发育的促进作用。”

核桃等坚果类食品中对神经有益的一个重要成份是卵磷脂，卵磷脂也称磷脂酰胆碱，可以为机体提供胆碱，形成神经递质乙酰胆碱，从而维持神经系统的功能。卵磷脂从在于坚果、油料作物，但是食用油脂中没有卵磷脂，因为制油过程中，为防止油脂沉淀，卵磷脂被除掉了，所以坚果、大豆等油料作物、蛋黄等是卵磷脂的主要食物来源。卵磷脂除可以形成神经递质外，也具有降血脂的作用。

何计国介绍，坚果类食品，富含B族维生素，瓜子、花生中维生素B1、B2含量非常高，经过一系列变化，将帮助新陈代谢，还利于身体发育。坚果具有良好的作用，但也是高能量食品，不宜过多食用，每天可适量摄入坚果类食品。

对于即将面临高考的学生，何计国建议，高考生要关注两个方面，一是免疫力，二是脑营养。首先，要保证基础营养，如足够的糖分，可以保证大脑的能量供应，足够的蛋白质、维生素和矿物质可以维持机体的免疫力、神经活跃的消耗等；其次，可以选择含有卵磷脂的食品如蛋黄、大豆、坚果等，选择含有ω-3脂肪酸的食品如海鱼特别是深海鱼以及亚麻籽油等。