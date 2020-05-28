深圳大鹏新区探索构建党建引领网格治理志愿服务体系

疫情防控期间，为破解社区网格多头指挥、重复劳动、运行不够顺畅等问题，深圳市大鹏新区群团工作部党支部发挥群团服务优势，联合下沙社区党委，以下沙社区为试点，探索构建党建引领网格治理志愿服务体系，以1个党委班子为引领，2套机制（社区治理机制、基层服务机制）为保障，依托3类群体（网格员、业主、志愿者），探索联防联控、群防群治网格治理志愿服务模式，推动“无疫小区”创建取得良好的社会效果。

疫情防控党员义工值守点。新华网发

以服务群众为切入点 构建社区网格服务模式

依托现有网格管理模式，大鹏新区组建“网格员+业主+志愿者”社区网格志愿服务队伍，明确业主与志愿者的工作职责，引导志愿者发挥网格协助员的作用，共发动415名志愿者参加。业主主要负责申报信息，参与安全排查，了解社情民意，协助网格员做好网格管理；志愿者主要负责收集群众需求，配合网格员做好入户宣传，文明督导等工作。

以“普直联”为总抓手 构建优质闭环服务模式

大鹏新区积极探索“普直联”升级版，将“普直联”团队与志愿服务团队相融合，推进志愿社区建设，通过居民在微信群实时提出需求、问题及建议，由“普直联”团队在线收集、分类甄别、协助解决；建立专项工作机制，坚持线下走访与线上政务值班相结合，广泛联系相关企业及职能部门，合力解决居民反映的热点难点问题，打通服务群众“最后一公里”。截至5月8日，社区党委共走访群众97户，线上线下联动收集群众意见55条，解决率100%；走访企业及三小场所共44户，走访率100%，解决率100%。

志愿者为“三小”场所派送复工礼包。新华网发

以特色项目为突破口 建构“10+N”志愿服务模式

依托党群服务中心和“暖心下沙”骨干义工队伍，大鹏新区率先探索实施“10+N”防疫志愿服务模式等特色项目，“10”即每天一次线上志愿助学、每天一条心理援助热线、每天一条法律援助热线、定期一次建言献策、每天一次外籍人员服务、每天一杯暖心“良”茶、定期一次爱心宅急送、定期“1+N”服务弱势群体、每天一场防疫宣传、定期一份暖心慰问品，“N”即结合社区情况开展特色活动，如开展答题送口罩等“无疫小区”系列活动。截至5月8日，社区开展“10+N”项目活动130余场次，参与志愿者约650余人次，服务群众4万余人次。目前，这一模式已被推广至全区25个社区。

以激励机制为风向标 构建社区群众参与机制

以“1+N”党员志愿服务队为引领，大鹏新区依托“暖心下沙”服务体系的朝阳、巾帼、夕阳红三支骨干队伍，建立“爱心超市”“时间超市”两大激励平台，社区志愿者通过服务时间换取相应积分，可依据积分在“爱心超市”换取日常用品，或在“时间超市”换取服务，优先参与社区“民生微实事”的各类热门活动。自“暖心下沙”志愿服务体系成立以来，志愿者人数超过下沙社区常住人口总数的九分之一，共服务5万余人次，开展活动近3000余场。