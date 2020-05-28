世卫组织宣布成立基金会以更好应对全球卫生挑战

世界卫生组织总干事谭德塞27日宣布世卫组织基金会正式成立，用以筹集资金应对最紧迫的全球卫生挑战。

谭德塞在当天的视频新闻发布会上表示，世卫组织基金会的成立是无数个人和伙伴组织两年多来积极准备和辛勤工作的结晶，是世卫组织“历史性”的一步。

谭德塞说，世卫组织预算中只有不到20%是来自会员国的“评定会费”，这部分资金的使用较为灵活；80%以上是来自会员国和其他捐助方的自愿捐款，这些自愿捐款通常被严格指定用于具体方案，这意味着世卫组织对其资金的使用方式没有太多自由裁量权。

谭德塞表示，世卫组织未来的成功很大程度上取决于扩大其资金来源，提高可支配资金的数量和质量。作为世卫组织转型的一部分，成立基金会是实现这一目标的重要一步，也是实现促进健康、保障世界安全和为弱势群体服务使命的重要一步。

世卫组织当天发布的新闻公报显示，该基金会总部设在日内瓦，将通过向世卫组织等机构提供资金来支持全球公共卫生需求，致力于实现世卫组织“三个十亿”目标，即全民健康覆盖受益人口新增10亿人，面对突发卫生事件受到更好保护的人口新增10亿人，健康和福祉得到改善的人口新增10亿人。

公报说，该基金会在法律上独立于世卫组织，目标是促进公众、各主要捐助者和企业伙伴提供捐款，以扩大世卫组织等卫生机构的资金来源。（记者陈俊侠 李叶）