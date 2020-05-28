瑞士将于6月19日结束“紧急状态”

瑞士联邦委员会27日发表公报说，瑞士将进一步放宽疫情管控措施，并从6月19日起结束“紧急状态”进入“特殊状态”。

公报说，鉴于瑞士新冠疫情持续转好，决定自6月6日起开放所有营业场所，包含山地缆车、露营地、动植物园、影剧院等公共设施；放宽餐饮业限制，不再要求每桌最多4名顾客。

根据公报，自5月30日起，民众聚会的人数限制由5人上调至30人。自6月6日起，在确保人与人之间足够距离和卫生标准的情况下，可以举行不超过300人的集会；在确保卫生标准和可以准确追踪潜在感染者的前提下，所有学校可以恢复正常上课。

瑞士联邦委员会还宣布，将从6月8日起恢复审核来自欧盟内的工作申请，家庭团聚不再局限于直系亲属间，允许所有在瑞士拥有合法居留权的人为其家庭成员申请团聚。6月15日，瑞士将与德国、法国、奥地利三国双向开放边境。

瑞士联邦公共卫生办公室27日发布的数据显示，瑞士及列支敦士登累计确诊病例30776例，比前一天增加15例；累计死亡病例1649例，比前一天增加1例。（记者陈俊侠 李叶）